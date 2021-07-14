Евпаторийский военный детский санаторий: 100 лет на страже здоровья детей и взрослых

За целый век в здравнице накоплен богатый опыт и уникальные лечебные методики

Одной из самых знаменитых здравниц Крыма считается Евпаторийский военный детский клинический санаторий им. Елизаветы Петровны Глинки. Он был основан в далеком 1920 году и ныне входит в число старейших действующих санаториев Крыма. Недавно санаторий отметил свой большой юбилей – ровно 100 лет на страже здоровья детей и взрослых нескольких поколений!

Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение санаторно-курортного лечения и организованного отдыха военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, граждан, уволенных с военной службы, членов их семей, а также других граждан, имеющих право на санаторно-курортное лечение и организованный отдых в санаторно- курортных учреждениях Министерства обороны.

Евпаторийский военный санаторий — это современное многопрофильное лечебно-оздоровительное учреждение. За целый век в здравнице накоплен богатый опыт и уникальные лечебные методики. А в сочетании с самыми современным медицинскими технологиями Евпаторийский военный детский клинический санаторий признан одним из передовых в области санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации не только в России, но и в странах ближнего зарубежья.

Лечебные грязи и водолечебница

В санатории активно применяют лечебную грязь сакского озера методом навала –грязь высококачественная, а значит - очень эффективна в реабилитации и лечении. Здравница также имеет современную водолечебницу, в том числе и бассейн с термальной водой из собственной скважины!

Диагностика

С июля 2021 года в здравнице оказывает новый вид обследования «Компьютерная оптическая топография позвоночника». На сегодняшний день – это максимально информативный, надежный и безопасный метод диагностики позвоночника. Исследование позволяет оценить динамику изменений в процессе лечения. Особенно рекомендуется оптическая топография школьникам для контроля осанки, спортсменам и больным с уже имеющимися проблемами костей и мышц для контроля и коррекции лечения.

«Аника» - уникальный тренажер мелкой моторики кисти с биологической обратной связью.

Уникальный тренажер

Единственная в Крыму тренажер-перчатка «Аника» - уникальный тренажер мелкой моторики кисти с биологической обратной связью. Перчатка используется при реабилитации пациентов с повреждениями головного и спинного мозга, а также после перенесенных операций и травм.

Реабилитация по ОМС

Уже почти пять лет Евпаторийский санаторий принимает пациентов со всей России по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Санаторий оказывает специализированную медицинскую помощь по профилю помощи: медицинская реабилитация; травматология и ортопедия; неврология.

Для госпитализации в Евпаторийский военный детский клинический санаторий пациенту достаточно получить направление на медицинскую реабилитацию в рамках обязательного медицинского страхования в поликлинике по месту жительства.

Работает дневной и круглосуточный стационары.

Опытные хирурги санатория проводят сложнейшие ортопедические операции, оказывают и высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «Травматология и ортопедия».

Средний срок медицинской реабилитации – 10-18 дней.

Здравница имеет собственный пляж длиной 240 метров.

Местоположение и корпуса санатория

Санаторий расположен в центре Евпатории. Здравница имеет собственный пляж длиной 240 метров, дно «золотой» песок. Пляжная зона и места для купания адаптированы для приема водных процедур инвалидами различных нозологий.

Общеобразовательная школа

В санатории функционирует общеобразовательная школа на 350 мест, что позволяет принимать на реабилитацию детей-инвалидов круглогодично, не прерывая учебный процесс. Для учеников школы подбираются индивидуальные программы обучения. Учебно-воспитательная работа - это неотъемлемый элемент лечебно-оздоровительной программы. При школе действует Центр социально-педагогической реабилитации детей.

В санатории функционирует общеобразовательная школа на 350 мест.

Награды Евпаторийского клинического санатория

Евпаторийский военный детский клинический санаторий удостоен множества престижных наград – как на республиканском, так и на федеральном уровне.

- Золотые медали в номинациях «Лучшая детская специализированная здравница», «Лучший руководитель детской здравницы». («Здравница-2019»),

- Лауреат национального конкурса «Лучшие санатории РФ-2020»

- 1 место в конкурсе «Клиника года-2019», «Клиника года 2020» в номинации «За вклад в охрану детского здоровья».

- 3 место среди военных медицинских организаций Российской Федерации «Лучшая военно-медицинская организация 2019 года».

- Золотые медали в номинациях «Лучшая детская здравница», «Лучшая детская здравница по медицинской реабилитации», «Лучший руководитель детской здравницы». («Здравница-2021»).

КОНТАКТЫ

Адрес: г. Евпатория, ул. Дувановская, 21

Сайт: www.lekardeti.ru

Тел: (36569) 2-80-35,3-05-65

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50