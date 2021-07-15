Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 июля: Зафиксирован абсолютный максимум заболеваний COVID-19

Всего с начала пандемии было выявлено 53559 положительных на Covid-19 Фото: Александра Тимощенко

Заболеваемость на полуострова продолжает расти. По данным регионального Минздрава, за последние сутки Крым поставил абсолютный максимум по количеству заражений - 381 случай. Амбулаторное лечение с диагнозом COVID-19 проходят 2825 человек, стационарное - 2851.

Всего с начала пандемии было выявлено 53559 положительных на Covid-19, а с выздоровлением выписано - 46575.

Также в Минздраве добавили, что от тяжелых течений болезни скончались еще 9 пациентов. Число жертв ковида в Крыму достигло 1624 человека.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

По информации главы республики Сергея Аксенова, из общего количества заболевших 301 выявлен при обращении за медицинской помощью, 77 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за рубежа.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6277 человек, - добавляет Аксенов.

Количество выздоровевших за сутки составило 418 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за последние сутки зафиксировали 119 новых случаев коронавируса, сообщили на сайте правительства.

- 138 человек выписаны с выздоровлением, умерли два человека в возрасте 63 и 79 лет, - говорится в сообщении.

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