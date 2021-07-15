Какой вакциной и где прививают в Симферополе от COVID-19

В основном в Крыму вакцинируют от коронавируса вакциной Спутник V. Фото: Минздрав Крыма/Вконтакте

Сделать прививку против коронавируса в Крыму пока можно только двумя вакцинами из трех, поставляемых в республику. На этой неделе полуостров получил 5400 доз препарата «Гам-КОВИД-вак» (Спутник V) и 1560 доз «КовиВак», сообщили КП-Крым в Министерстве здравоохранения РК. Однако уточнять наличие той или иной вакцины нужно непосредственно в поликлиниках - препараты быстро заканчиваются.

- В республику были поставки иммунобиологических препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-вак» (Спутник V), «КовиВак», «ЭпиВакКорона». Актуальную информацию о наличии вакцин можно уточнить в медицинском учреждении в телефонном режиме. Важно отметить, что принять решение и дать рекомендацию о выборе вакцины может только врач, - сообщили в Минздраве.

Как стало известно «Комсомолке», сегодня объемы вакцин против коронавируса в поликлиниках Симферополя на исходе, в одной из них препараты уже закончились. Зато в ГБУЗ РК Симферопольская клиническая больница можно сделать прививку не только «Спутником», но и «Ковиваком». Правда, с оговоркой - если останется. Все вакцины уже распределены между теми, кто заранее записался на прием.

Всего по данным Минздрава, в Крым за весь период прививочной кампании поступило 373 тысячи 478 доз вакцины против COVID-19. Первым компонентом препарата привиты 379 тысяч 421 человек, вторую аппликацию получили 287 тысяч 297 жителей полуострова.

Сделать прививку в Симферополе можно во всех поликлиниках, а также мобильных пунктах вакцинации. Запись доступна по телефонам в регистратурах, на сайте «Госуслуги» или по единому номеру 122.

Прививочные кабинеты работают в ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №2», расположенная по адресу ул. Лермонтова, 3а. Здесь работают три пункта вакцинации в кабинете № 227 с 08.00 до 14.00; каб. № 231 с 08.00 до 14.00 и каб. № 131 с 08.00 до 17.00.

Телефоны для записи:+7 (978)-042-22-57, +7 (978)-042-22-57 или 77-70-25

В ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 3» организовано три прививочных пункта:

1) ул. Гоголя, д. 4 - каб.№ 15 с 10.00 до 16.00 и каб. № 17, который работает с 8.00 до 18.00. Телефоны для записи: 27-32-00; +7978-739-46-11, или через сайт «Госуслуги».

2) ул.Героев Сталинграда, 7а, процедурный кабинет. Время работы с 10.00 до 16.00, тел. +7978-868-80-91, 48-45-04.

3) ул. Обская, 5, процедурный кабинет, с 9.00 до 16.00, тел. 48-47-08, +7978-868-80-57, 48-47-08.

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 4»:

1) Пункт по ул. Лизы Чайкиной 5А расположен на 5-м этаже поликлиники в кабинете №511. Сделать прививку от коронавируса здесь можно с 08.00 до 18.00 в рабочие дни, и с 09.00 до 14.00 в выходные и праздничные дни.

Запись по телефонам: +7 (978) 255-01-40, по единому номер 122, через официальный портал «Госуслуги» или непосредственно в поликлинике в каб. №308.

ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ №7»:

1) Поликлиника ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ №7», расположенная по адресу ул. 60 лет Октября, д. 30. Пункт вакцинации работает на 2-м этаже в кабинете №218, с 8.00 до 19.00 ежедневно, в том числе и на выходных. Телефоны: 44-86-37, 44-86-76, +7978 22-18-418, +7978 87-70-580

2) Филиал ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ №7»по ул. Балаклавская, д. 89, каб. №5. Время работы понедельник-пятница с 9.00 до 11.00. Сделать прививку здесь можно только по предварительной записи по телефонам 44-16-79 или +7978-09-02-768.

ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница»

1) Пункт вакцинации по ул. Киевская,142, каб.№41, с 8.00 до 18.00; 2) Пункт по ул. Киевская, 142, кааб. № 4, с 8:00 до 15:00; 3) Пункт по ул. Киевская, 142, каб. №14, с 12.00 до 15.00

Запись доступна в регистратуре по телефонам+7978-937-37-07, +7978-937-38-08, 66-24-79 или на сайте «Госуслуги».

ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница». Здесь открыто и функционируют пять прививочных пунктов:

1) Поликлиника, расположенная в Симферополе по адресу: ул. Луговая,73, в каб.№12. и каб. № 317, время работы с 8:00 до 14:00. Телефон регистратуры: +7 978 9415255;

2) Кольчугинская УБ , расположенная в селе Кольчугино, Симферопольского района по адресу ул. Революции, д.60. Режим работы с 8:00 до 14:00. Телефон регистратуры: +79781258085

3) Гвардейская РБ, которая находится в пгт. Гвардейское, по ул. К.Маркса, д.53. Сделать прививку здесь можно с 8:00 до 14:00, телефон регистратуры: +79789416479;

4) Пионерская УБ, расположенная в с. Пионерское, по ул. Алуштинская, д.71, с 8:00 до 14:00, телефон регистратуры: +79781445255;

5) Перовская УБ в с. Перово, расположенная по ул. Школьная, д.7, с 8:00 до 14:00, телефон регистратуры: +79789416789.

Мобильные пункты вакцинации в Симферополе:

1) Пункт вакцинации в ТЦ «FM», по ул. Ясная, 37-а. Сделать прививку можно в бутике №16 в рабочие дни с 13:00 до 18:00, в субботу и в воскресенье с 10:00 до 14:00. В торговом центре вакцинируют специалисты четвертой поликлиники;

2) Пункт вакцинации в ТРЦ «МЕГАНОМ», Евпаторийское шоссе, 8, с 10:00 до 15:00. Здесь прививки делают медики из пятой поликлиники Симферополя;

3) Пункт вакцинации в ТЦ «Южная Галерея». Адрес: ул. Киевская, 189, ресторан «Гарини-Гаридзе». Время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00. Прививку в этом торговом центре делают специалисты симферопольской клинической больницы.

4) ТРЦ «Палас», проспект Кирова, 78, 2-й этаж. Вакцинироваться здесь можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00;

5) Пункт вакцинации на Автовокзале, время работы с понедельника по субботу с 10:00 до 16:00 6) Пункт вакцинации на ж/д вокзале Симферополя. Время работы: понедельник-суббота с 10.00 до 16.00.

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