На горе Клементьева для парапланеристов разработают специальные съезды

Дорога на гору Клементьева от трассы Алушта - Судак - Феодосия начинается недалеко от села Подгорное Фото: Архив "КП"

Крымские спортсмены не раз обращались с просьбой построить дополнительные автомобильные съезды к местам тренировок парапланеристов на горе Клементьева, что под Коктебелем. Поэтому специалисты министерства экологии и природных ресурсов Крыма начали разрабатывать научное обоснование для этого проекта.

- Министерством совместно с подведомственным учреждением, в управлении которого находится природный парк, разрабатывается научное обоснование по вопросу расширения автомобильных маршрутов, которые ведут к съезду, к местам тренировки спортсменов, - сообщила завотделом организации и функционирования особо охраняемых природных территорий управления заповедного дела министерства Анастасия Беляева.

Сама дорога на гору Клементьева от трассы Алушта - Судак - Феодосия начинается недалеко от села Подгорное, а заканчивается - у ротонды «Звездопад воспоминаний». Кроме центра планерного спорта «Коктебель», там находится несколько парапланерных клубов и аэродромов «Кара-Гоз». После проведения научного обоснования будут расширены автомобильные маршруты для того, чтобы парапланеристы подъезжали к местам тренировок на своем личном транспорте.

СПРАВКА «КП»:

Гора Клементьева является частью природного парка регионального значения – «Воздухоплавательный комплекс «Узун-Сырт, гора Клементьева». Раньше там прошла реконструкция основной автомобильной дороги.

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