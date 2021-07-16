Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 июля 2021 10:25

Коронавирус в Крыму, последние новости на 16 июля: Суточный прирост обновил максимум

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 16 июля
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ковид набирает обороты.

Ковид набирает обороты.

Фото: Михаил ПАТЛИС

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 2899 человек, стационарное (covid и пневмония) - 2966.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 53953 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 46800.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК.

Данные Минздрава РК.

За 15 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 281 выявлен при обращении за медицинской помощью, 107 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 случаев завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6862 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 225 человек, выздоровевших за весь период – 46 800 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Крыму 2021: последние новости