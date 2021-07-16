Коронавирус в Крыму, последние новости на 16 июля: Суточный прирост обновил максимум

Ковид набирает обороты.
Фото: Михаил ПАТЛИС
По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 2899 человек, стационарное (covid и пневмония) - 2966.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 53953 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 46800.
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Данные Минздрава РК.
За 15 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 281 выявлен при обращении за медицинской помощью, 107 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 случаев завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6862 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 225 человек, выздоровевших за весь период – 46 800 человек.
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