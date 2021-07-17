Коронавирус в Крыму, последние новости на 17 июля: очередной антирекорд установлен

В Крыму идет вакцинация от коронавируса. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым сообщила, что в настоящее время в регионе амбулаторное лечение с диагнозом COVID-19 проходят 3031 мужчин и женщин, стационарное (COVID-19 и пневмония) – 2971 человек.

За все тревожное время пандемии специалисты Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю выявлено 54354 положительных на коронавирус. Из «красных зон» учреждений здравоохранения домой выписали 47042 выздоровевших.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что за минувшие сутки зарегистрирован 401 случай коронавирусной инфекции. Не нужно быть экспертом, чтобы сделать выводы о росте заболеваемости опасной инфекцией. Установлен очередной антирекорд!

Руководитель отметил, что из всей массы заболевших 287 сами обратились к врачам, 102 нашли среди контактных, 12 случаев привезли из-за рубежа.

Всего за минувшие 24 часа в регионе на опасную хворь проверили 5881 мужчин и женщин.

За сутки из «красных зон» больниц выписали 242 пациентов, за все время пандемии выздоровевших - 47 042 мужчин и женщин.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за сутки зафиксировали 125 новых случаев заболевания COVID-19. Врачи вылечили и выписали домой 187 пациентов. Четыре летальных исхода – возраст умерших от 49 до 95 лет.

В общей сложности за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 18 648 мужчин и женщин, из них выздоровели 16 386 человек, 795 не удалось спасти.

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