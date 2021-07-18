Коронавирус в Крыму, последние новости на 18 июля: плюс 409 новых зараженных

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не стоит заниматься самолечением. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 32 226 человек, на стационаре (с ковидом и пневмонией) находятся 29 997 человек. Всего с начала пандемии на полуострове выявлено 54 763 зараженных COVID-19. За этот же период с выздоровлением выписано 47 203 человека (161 – за последние сутки). Также с начала пандемии 1 646 человек скончались (8 – за последние сутки). Такие данные приводит Минздрав Крыма.

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

За 17 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 289 выявлены при обращении за медицинской помощью, 107 ранее контактировали с зараженными, 13 случаев завозные из-за рубежа, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За истекшие сутки местные лаборатории, осуществляющие исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовали 6 466 человек. Количество выздоровевших за последние сутки составляет 161 человек, а за весь период – 47 203 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За последние сутки в городе-герое выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Севастополе подтверждено 18 777 случаев заражения ковидом. Выздоровели за тот же период 16 467 человек. Скончались, к сожалению, 798 больных.

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