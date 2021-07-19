В Опукском заповеднике море выкинуло на берег горы мусора

Во время шторма море выбрасывает на берег то, что в него попадает. Фото: Юлия МАРКИНА

Остатки пластика, стекло из-под алкоголя, продуктовая упаковка и даже ржавая бочка с неизвестным содержимым - прибрежная зона Опукского природного заповедника буквально усыпана мусором различного происхождения. Все это оставляют после себя отнюдь не многочисленные туристы. Отдыхающих здесь нет. Вход на территорию возможен только при получении специального разрешения и в сопровождении инспектора заповедника. Весь этот мусор выносит на берег море, словно возвращая его людям.

Среди находок на берегу- пластиковые бутылки, носки и даже шприцы. Фото: Юлия МАРКИНА

- В основном мусор бытовой. Это остатки пластиковых бутылок, мусор с проходящих судов, который забивается со всей акватории Черного моря. Мы находим остатки турецких бутылок, продуктов. Находим зажигалки, пластиковые детали. Часто это измельченный мусор, который выносится штормом. Некоторый даже годами измельчается и крошится в самом море, - говорит замначальника отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедный Крым» Юлия Дышлюк.

Железная бочка и автопокрышка на берегу тоже появились после шторма Фото: Юлия МАРКИНА

Генеральная уборка территории проходит раз в месяц. Справиться с колоссальным объемом выброшенного на берег мусора помогают волонтеры. В этот раз на призыв администрации заповедника откликнулось сразу сто добровольцев не только из расположенной ближе всех Керчи, но и из Ялты, Симферополя и Севастополя. После нескольких часов работы вдоль берега растянулась вереница огромных мешков с мусором. В общей сложности, по словам Дышлюк, собрали 100 мешков по 160 литров каждый.

Убирают заповедный берег помогают добровольцы Фото: Юлия МАРКИНА

- Мусора мы собрали прилично. Если переводить, то это более 2 куб. метров мусора. Были разные находки. Вы видели остатки каната, бочка с содержимым с какого-то проходящего судна. Мне кажется, что там горючее, которое было сброшено во время шторма. Мы даже подозревали, что одна из находок была миной и не стали рисковать. Но скорей всего это проржавевший газовый баллон, который длительное время находился в воде, - рассказывает Юлия Дышлюк.

Среди мусора много турецкой упаковки с проходящих судов. Фото: Юлия МАРКИНА

Весь этот мусор наш общий, говорит сотрудник заповедника. Это то, что попадает в море из прибрежных зон Керчи, Турции, Абхазии, Анапы и не только. Все перемешивается, как в блендере, и снова выбрасывается на берег.

- Масштабы, конечно, поражают. Действительно, в море миллионы пластика. Мы приехали с ребенком, работали все, - рассказывает керчанка Анастасия.

Опукский природный заповедник притягивает своей первозданной природой Фото: Юлия МАРКИНА

Бонусом для волонтеров стала возможность насладиться удивительной природой заповедника и видом на знаменитые Скалы-корабли.

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