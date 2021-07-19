Коронавирус в Крыму, последние новости на 19 июля: плюс 405 новых заболевших

Всего с начала пандемии на полуострове выявлено 55168 положительных на Covid-19 Фото: Александра Тимощенко

В Крыму, по данным регионального Минздрава, с новой коронавирусной инфекцией амбулаторное лечение проходят 3435 человек, стационарное - 3040.

Всего с начала пандемии на полуострове выявлено 55168 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписано - 47224.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

За последние сутки в Крыму зафиксировали 405 новых случаев коронавируса. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, из общего количества заболевших 359 выявлены при обращении за медицинской помощью, 42 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за рубежа.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3323 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 21 человек, выздоровевших за весь период – 47 224 человек, - добавил Аксенов.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое, по данным сайта Правительства Севастополя, на утро19 июля зарегистрированы 130 новых случаев заболевания COVID-19. 54 человека выписаны после выздоровления.

Двое человек в возрасте 78 и 87 лет умерли

- По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 18 907 человек. В настоящий момент выздоровел 16 521 человек, 800 умерли, - добавили в пресс-службе.

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