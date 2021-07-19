«Справедливая Россия – За Правду» идет на выборы в Госдуму единой сплоченной командой

Объединенная партия – это новая мощная сила, объединившая настоящих патриотов Крыма и России, уверена Виктория Билан.

В конце минувшей недели кандидаты от партии «Справедливая Россия – За Правду» в Госдуму РФ по трем крымским одномандатным округам подали документы в окружные избирательные комиссии для регистрации. Партия идет на выборы единой сплоченной командой.

Как рассказала журналистам секретарь Бюро Совета Крымского регионального отделения партии, кандидат по Евпаторийскому округу № 21 Виктория Билан, «справедливороссы» на этих выборах нацелены только на победу.

- На этих выборах у крымчан будет реальная возможность выбирать. Время безальтернативного голосования за одну партию закончилось. Наша объединенная партия – это новая мощная сила, объединившая настоящих патриотов Крыма и России, государственников. Партия тех, кто идет во власть работать не на свой карман, а на благо людей. Мы идем побеждать, и крымчане нас поддерживают, – отметила Виктория Билан.

В Симферопольском одномандатном округе № 19 документы на регистрацию в качестве кандидата от партии «Справедливая Россия – За Правду» подал известный в Крыму экономист, профессор Дмитрий Нехайчук. По его словам, преимущество справедливороссов над конкурентами заключается в детально проработанной программе партии.

Дмитрий Нехайчук.

- Я рад быть в команде «Справедливой России – За Правду», поскольку наша партия подготовила к сентябрьским выборам наиболее детальную и масштабную программу. В ней пошагово прописано, за счет чего мы поднимем в стране производство, обеспечим рост пенсий, доходов работающих граждан, поможем встать на ноги молодежи. Настолько комплексной программы нет и не было ни у кого. Все эти шаги направлены на развитие и процветание России, на благополучие каждой крымской и российской семьи, – уверен экономист.

Для крымчан программные положения партии будут особенно актуальны, поскольку их главная цель - борьба с бедностью и улучшение качества жизни. Среди конкретных предложений: введение Справедливого базового дохода – ежемесячной выплаты в 10 тыс. руб. каждому гражданину России, возвращение к советскому пенсионному возрасту 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, повышение минимального размера оплаты труда и минимальной пенсии до 31 тыс. рублей и многие другие.

По Керченскому одномандатному округу № 20 кандидатом от партии стал директор компании «ГЛОНАСС-КРЫМ» Олег Северненко, который прогнозирует «справедливороссам» в Крыму рекордный результат.

Олег Северненко.

- Команда «Справедливой России – За правду» крымчанам хорошо известна. Это и наш земляк депутат Госдумы, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, и писатели-патриоты Николай Стариков и Захар Прилепин, и наш лидер Сергей Миронов, и лидер партии в Крыму Виктория Билан, и многие-многие другие. Это действительно лучшие люди России. И для меня честь плечом к плечу биться вместе с ними за Крым, за справедливость. Люди нам верят, и мы сделаем все, чтобы это доверие оправдать, – констатировал Олег Северненко.

Напомним, что избирательный список по Крымской территориальной группе от партии «Справедливая Россия – За правду» возглавляет известный общественный деятель, писатель, публицист Николай Стариков.

Голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ пройдет с 17 по 19 сентября. Парламент будет избран по смешанной избирательной системе: 225 депутатов пройдут в Думу по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.

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