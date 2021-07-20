Коронавирус в Крыму, последние новости на 20 июля: Выявлено еще 402 случаев заболевания

В стацинарах заняты все ковидные койки Фото: Архив "КП"

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии в условиях стационара проходят 3 тысячи 82 человека. Еще 3 тысячи 503 получают медицинскую помощь на дому.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 55 тысячи 570 случаев COVID-19. Справились с болезнью 47 тысяч 517 человек. Умерли 1 тысяча 661 пациент.

Данные по заболеваемости COVID-19 Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки подтверждено 402 новых случая коронавируса. В том числе 344 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

Госпитализированы 220 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 212 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 293 пациента. Умерли 9.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 1478 проб на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 134 новый случай COVID-19. С выздоровлением выписаны 113 пациентов, умерли 4.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 19 тысяч 41 инфицированный. Выздоровели 16 тысяч 634 человека, 804 умерли. Под наблюдением находится 529 контактировавших с заболевшими.

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