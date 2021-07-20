Море - как парное молоко: Ждать ли в Крыму всплеска кишечных инфекций

Вода в Керченском проливе прогрелась до 28 градусов. Фото: Юлия МАРКИНА

Аномальная жара в Крыму привела к значительному повышению температуры морской воды. Море прогрелось до небывалых 28 градусов - максимальный показатель зафиксирован утром 20 июля в Керченском проливе. На градус холоднее вода в Азовском море: +27. Такая же температура морской воды, по данным крымского Гидрометцентра, у берегов Алушты и Феодосии. Самое «прохладное» море в Ялте +25 градусов.

Биологи напоминают, что температурные рекорды провоцируют рост числа микроорганизмов в морской воде, в том числе и вредных, которые могут приводить и к различным кишечным инфекциям. Бактерии, которые попадают в воду вместе с канализационными стоками или заносятся человеком, начинают активно размножаться при температуре более 23 градусов.

По словам биолога Сергея Иванова, высокая температура водоема нарушает механизм регуляции численности тысяч видов живых организмов и приводит к разбалансировке экосистемы.

- Если говорить об инфекционных, например, холера, то она ведь тоже биологическое существо, которое естественным образом контролируется. Холерной палочкой разве не питаются другие микроорганизмы? Питаются. Все эндоклеточные находятся под контролем многоклеточных или одноклеточных. Амебы пожирают инфузории и так далее. Эти температуры только способствуют разбалансировке механизма регуляции численности. И можно ожидать чего угодно. И увеличение численности отдыхающих на побережье говорит о том, что в воду попадает много дополнительной органики,- рассказал «Комсомолке» профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов.

Регулярный отбор проб морской воды на крымском побережье осуществляет Роспотребнадзор. Пока, по данным ведомства, удельный вес проб, не соответствующих микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям не превышает среднемноголетних уровней.

Но в любом случае морскую воду лучше не глотать.

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