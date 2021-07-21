Коронавирус в Крыму, последние новости на 21 июля: Выявлено еще 404 случая заболевания

Количество инфицированных стабильно выше 400 в день Фото: Архив "КП"

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии в условиях стационара проходят 3 тысячи 74 человека. Еще 3 тысячи 693 получают медицинскую помощь на дому.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 55 тысяч 974 случаев COVID-19. Справились с болезнью 47 тысяч 682 человека. Умерли 1 тысяча 669 пациентов.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки подтверждено 404 новых случая коронавируса. В том числе 310 выявлены при обращении за медицинской помощью, 92 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозных из-за рубежа.

Госпитализированы 197 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 215 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 165 пациента. Умерли 8.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 4637 проб на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 136 новый случаев COVID-19. С выздоровлением выписаны 198 пациентов, умерли 3.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 19 тысяч 177 инфицированных. Выздоровели 16 тысяч 832 человека, 807 умерли. Под наблюдением находится 530 контактировавших с заболевшими.

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