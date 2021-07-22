Юный музыкант из Севастополя продал аккордеон, чтобы спасти маму от рака

Даниил Мазуров - победитель многих международных музыкальных конкурсов. Фото: Даниил Мазуров/Instagram

За плечами у 15-летнего севастопольского музыканта Даниила Мазурова шестьдесят побед во всевозможных международных конкурсах. Парень настолько виртуозно играет на аккордеоне, что экзаменационная комиссия при поступлении в Севастопольское музучилище даже не дослушала его до конца. Даниил стал студентом с высшим средним баллом 4,85. Это при том, что играть пришлось на стареньком инструменте. Свой профессиональный аккордеон подросток продал, чтобы оплатить лечение больной раком мамы. Ей срочно требовалась операция на шейных позвонках.

- Решение продать аккордеон Даниил принял вместе со старшей сестрой. Она нашла врача, который приезжает в Питер из Германии. Мне тогда было очень плохо. По три раза в день вызывали «скорую». Облегчить как-то это состояние было сложно, а постоянно находиться под морфином - это не жизнь, - вспоминает мама Даниила Ольга Мазурова.

Из-за болезни и постоянных курсов химиотерапии женщина пропустила много концертов и конкурсов сына. Но теперь ей легче, хотя сильно понижен уровень лейкоцитов в крови, и они вместе планируют дальнейшее музыкальное будущее мальчика. Дорогостоящее лечение позади и кризис миновал. Хотя впереди у мамы Даниила полное медицинское обследование и, вероятно, еще одна операция. Но главное для семьи сейчас - купить новый инструмент, на котором Даниил мог бы играть вплоть до консерватории.

Нашли его в Красноярке. Хозяйка выставила на продажу, так как тоже срочно нуждается в деньгах. И упустить этот шанс парень из Севастополя не может. Хотя и нужной суммы для покупки пока нет. Половину от необходимого удалось собрать с помощью пожертвований - только за последние два дня на счет Даниила поступило 45 тысяч рублей. Но этого пока недостаточно.

Чтобы помочь маме побороть онкологию парень продал свой аккордеон. Фото: Даниил Мазуров/Instagram

- Если мы сейчас его не купим, у нас больше такой возможности не будет. Я уже купил билеты, они невозвратны, поэтому я все равно лечу. Мы немного расстроились, потому что человек, который нам обещал 250 тысяч, их не дал. Но мама берет кредит в банке под низкий процент. Будем стараться погасить досрочно. Вся та помощь, которая нам будет поступать, пойдет на погашение кредита. Потому что реально возможности купить инструмент, который стоит 1,4 миллиона рублей всего за 550 тысяч, больше не будет, - говорит КП-Крым Даниил.

Многие люди, рассказывает Ольга Мазурова, предлагают мальчику свои инструменты. Мама виртуоза признается: раньше и сама думала, что играть можно на чем угодно. Но разница в инструментах огромна, а Даниилу нужен профессиональный, развернутый аккордеон, с помощью которого он сможет покорить мир.

- Мы не можем отказаться от этого инструмента. Ему нужен он... В восемь лет, когда Даниил взял аккордеон в руки, я поняла, что это его. Потому что до этого он ходил и на плавание, и на фехтование, были и шахматы, и балет. Все было. Но когда я увидела, что у него абсолютный слух, он ловит ритмически все сразу с первой ноты, я поняла, что он стает музыкантом. И он сказал: мама, мне нравится, - вспоминает Ольга.

В качестве благодарности за любую помощь Даниил обещает устроить в Севастополе благотворительный концерт. Различные организации и телеканалы уже пообещали мальчику свое содействие.

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