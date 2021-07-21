Сергей Миронов в Крыму высказался о сентябрьских выборах: «Жульничать не дадим, за руку поймаем»

Основной темой пресс-конференции стали инициативы партии, направленные на борьбу с бедностью, отмену пенсионной реформы и на решение других задач социально-экономического развития страны.

Председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов 21 июля прибыл в Крым с трехдневным рабочим визитом. Программа пребывания стартовала с пресс-конференции, которую Миронов провел для региональных и федеральных СМИ. Основной темой пресс-конференции стали инициативы партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, направленные на борьбу с бедностью, на возвращение пенсионного возраста в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин, на повышение среднего размера пенсий до 31 тысячи рублей, а также на решение других задач социально-экономического развития страны.

Вместе с лидером партии в пресс-конференции приняли участие член Центрального Совета партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, лидер партийного списка по Крымской региональной группе на выборах в Государственную Думу Николай Стариков и секретарь Бюро Совета Крымского регионального отделения партии, кандидат в депутаты Госдумы по Евпаторийскому одномандатному округу №21 Виктория Билан.

В своем выступлении Сергей Миронов напомнил, почему именно борьба с бедностью стала главным пунктом программы партии: по официальным данным Росстата, в стране сегодня 18 млн человек находятся за чертой бедности, а всего три четверти населения страны в той или иной мере испытывает недостаток средств на покупку еды, одежды или на подготовку детей к школе. По словам лидера партии, реальными шагами в борьбе с бедностью россиян мог бы стать Справедливый базовый доход в 10 тысяч рублей ежемесячно, который на первом этапе получат семьи с детьми, на втором этапе также все пенсионеры России, а затем и каждый житель страны.

Партия предлагает и еще ряд действенных мер – отмену антинародной пенсионной реформы 2018 года, рост средних пенсий до 31 тысячи рублей (реальная стоимость минимального набора товаров и услуг в месяц), повышение МРОТ. Одновременно должны быть приняты жесткие меры по ограничению роста цен на основные продукты – суммарная наценка не более 15% от цены первой оптовой закупки товара.

- Вот наши предложения по реальным шагам в борьбе с бедностью. Мы все просчитали, подготовили законопроекты, они лежат готовые. Нужна только политическая воля. Иными словами, нужно, чтобы в Государственной Думе VIII созыва большинство мест было не у «Единой России», которая провела антинародную пенсионную реформу, мусорную реформу и многие другие благоглупости сделала. Нужен другой состав Думы, где широко будут представлены силы, отстаивающие интересы народа, и тогда все будет у нас по-другому - по справедливости, – заявил Сергей Миронов.

Сергей Миронов.

Позицию партии относительно социально-экономического развития Республики Крым озвучила Виктория Билан. По ее словам, сегодня одним из основных сдерживающих факторов для роста экономики полуострова является отсутствие на территории крупных российских банков, которые могли бы предоставить предпринимателям оборотные средства на более льготных, нежели сейчас, условиях.

- Это серьезное ограничение для бизнеса. Для нас финансовые ресурсы оказываются слишком дорогими. От этого страдают не только предприниматели, но и рядовые крымчане. Восьмой год наша республика находится в составе России, а эта проблема так и не решена. Сюда не приходят даже те банки и страховые компании, которые являясь государственными, просто обязаны работать с Крымом. Мы все время слышим отговорки про западные санкции, но хватит уже отговорок, надо приходить и работать здесь, – подчеркнула Виктория Билан.

Эту оценку действий банков и других организаций, включая ритейлеров, поддержал и лидер партии.

Виктория Билан

- Я скажу по-простому, потому что я 20 лет в геологических экспедициях пробыл: и Сбербанк, и ВТБ, и «Роснефть», ребята, вы вообще русские люди или кто? Вы чего стесняетесь? Вы санкций боитесь? Или допускаете, что Крым не наш или еще что-то? Если вы такие стеснительные, нечего вам работать во главе государственных структур. Это наша земля, это наши люди. Почему такая дискриминация крымчан? И с точки зрения банковского обслуживания, и с точки зрения торговых сетей. Это абсолютно неправильно. Как ведут себя многие наши компании – и банковские, и страховые, и нефтяные – ну это позорище. Это просто стыдно. Чтобы это прекратить, нужна политическая воля. Нужно, чтобы кто-то сказал: «Ребята, вы что? Оборзели? Вы чего там стесняетесь?» Что-то мне подсказывает, что в ближайшем будущем мы увидим такое решение, – отметил Сергей Миронов.

Об актуальных проблемах тех жителей Крыма, которые пострадали во время недавних наводнений, в ходе пресс-конференции напомнил Николай Стариков. По его словам, тех выплат в 100 тысяч рублей, которые местные власти пообещали керчанам, полностью утратившим имущество из-за потопа, явно недостаточно.

- Мы подняли этот вопрос на федеральном уровне, и дело сдвинулось с мертвой точки. Несколько домов в городе Керчи все-таки признаны аварийными, и людей там будут расселять. Это хорошо и правильно. Но в отношении других пострадавших справедливые решения еще не приняты. Например, по шесть тысяч рублей выделяется людям на капитальный ремонт на каждый квадратный метр жилья. Этого явно недостаточно. Многие люди считают, что решения комиссий, которые оценивали дома, принимались в спешке. Из-за этого часть домов не признана аварийными ошибочно. Мы уверены, что нужно повнимательней изучить все вопросы и что еще какое-то количество домов необходимо расселять, – заявил Николай Стариков.

Николай Стариков

В завершение пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов о предстоящих думских выборах, Сергей Миронов рассказал о том, что партия подготовит к сентябрю 120 тысяч наблюдателей, которые обеспечат прозрачность и легитимность выборов, а значит и защитят справедливое волеизъявление граждан.

- Позиция президента страны очень простая: если на одной чаше весов результат «Единой России», а на другой – легитимность выборов в Госдуму, побеждает легитимность. И из Москвы идет в регионы такая установка. Но наши замечательные губернаторы, члены «Единой России», у них между собой соревнование, желание показать, что мой регион идет колоннами голосовать за «Единую Россию». Но мы жульничать не дадим, за руку поймаем. Посмотрите, если мы где-то не признавали результаты выборов, то не сразу, но через год-полтора губернатора в таком регионе меняли. Потому что нелегитимные выборы – это самое страшное и вредное, что можно сделать. Услужливый дурак опасней врага. Мы предупреждаем: ребята, не мухлюйте, как вы привыкли. Делайте все по-честному! – призвал лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ.

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