Три недели засухи: В селе под Бахчисараем не могут восстановить водоснабжение после потопа

В результате стихии одно из сел в Бахчисарайском районе уже третью неделю без воды. Фото: Архив КП.

Больше трехсот жителей села Путиловка Бахчисарайского района Крыма третью неделю остаются без воды. Единственный источник водоснабжения - донный колодец и водопроводные трубы, которые находятся на дне озера в Кабаньем перевале. Но в результате ливней 4 июля они оказались забиты иловыми массами. Специалисты ГУП «Вода Крыма» и привлеченные к работе водолазы пока не могут справиться с засором.

- 15 июля силами специалистов ГУП «Вода Крыма» были частично расчищены водопроводные сети с привлечением водолазов. В настоящее время проводится обследование каптажа и определение основной точки заиленности. Эту точку водолазы нашли. Но так как она находится на глубине более 5 метров, то засор пока не устранен. Это оказалось не так просто. Работы проводятся. Но заиленность пока не убрана, вручную ее убрать сложно. Жителям организован подвоз воды из соседнего села Голубинка, - сообщили КП-Крым в администрации Бахчисарайского района.

18 июля жители Путиловки записали видеообращение к главе Крыма и прокуратуре республики с просьбой усилить контроль над решением проблемы поселка. Люди просят признать ситуацию чрезвычайной и привлечь к работе силы МЧС.

- Воды вообще никакой нет! Власти третью неделю кормят нас обещаниями. Сейчас пожароопасный период. Чем тушить будем? Ил в системе и гидрантах засох, кто будет восстанавливать более 5 км водопровода? Неужели в МЧС нет специалистов и спецтехники?- вопрошают жители поселка.

В начале июля в Бахчисарайском районе прошли мощные ливни, в результате которых из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка. Более 120 домов оказались подтопленными, одна женщина погибла – ее тело нашли в соседнем селе, куда его унесло течением.

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