Коронавирус в Крыму, последние новости на 22 июля: 391 новый случай

В Крыму Феодосия и Судак стали лидерами по распространению коронавируса. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте

В Крыму амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции проходят 3 554 человека, в стационарах пребывает 3 170 человек. Всего с начала пандемии на территории полуострова зафиксировано 56 365 инфицированных. За этот же период выписаны с выздоровлением 48 095 человек, за истекшие сутки – 413. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Крыма.

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

За прошедшие сутки на территории Крыма выявили 391 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава РК Сергей Аксенов. Из них 286 человек самостоятельно обратились за медпомощью, 104 – ранее контактировали с зараженными, еще 1 случай завезен из-за рубежа. За последние сутки местные лаборатории обследовали 3 124 человека.

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В городе-герое с начала пандемии заболели 19 319 человек, за истекшие сутки выявлено 142 новых случая инфицирования. Также с начала пандемии в городе выздоровели 16 938 пациентов, за истекшие сутки – 106. Еще 559 человек ранее контактировали с зараженными. Скончались с начала пандемии 812 человек, за истекшие сутки скончались в возрасте от 60 до 94 лет – 5.

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