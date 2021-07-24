Безналичные способы оплаты в Крыму: выгодно, удобно, безопасно

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Туристический сезон в Крыму продолжается. Отдыхающие едут на солнечный полуостров оздоровиться и накупаться в теплом море. Многие перед поездкой в республику задаются вопросом – нужно ли сюда везти наличные деньги с запасом и стоит ли вообще брать с собой банковскую карту? Вопрос логичный, поскольку в 2014 году после присоединения полуострова к России банковская система Крыма начала формироваться заново – здесь не хватало банковских терминалов, и деньги можно было снять не везде, как и расплатиться картой.

Теперь же ситуация радикально изменилась - снять наличные деньги не проблема, ведь банкоматы есть не только в городах, но и во многих поселках. Но держать на руках бумажные купюры в Крыму вовсе не обязательно, поскольку платежные терминалы есть практически во всех магазинах, заведениях общепита и отелях. Терминалы продолжают устанавливать даже на рынках, ведь предприниматели понимают, что такой метод платы удобнее и для местных, и для туристов. Расплачиваться можно как банковскими картами различных платежных систем, так и с помощью смартфона, установив на него приложение Mir Pay.

Почему же безналичные способы оплаты удобнее? Это безопасно, быстро и выгодно.

Во-первых, бесконтактную карту и смартфон не нужно передавать в руки продавцам, так что нет необходимости переживать за сохранность своих данных. Кроме того, сокращается время расчета за покупки. Продавцу не нужно искать сдачу, когда вы расплатились наличными. При оплате картой нужная сумма списывается в течение нескольких секунд.

Безналичные способы оплаты избавят от страха потерять деньги. Если у вас украли кошелек с наличными деньгами, их уже не вернуть. Карту же можно заблокировать по звонку в банк или в мобильном приложении. При перевыпуске карты на ней останется та же сумма, что и была до блокировки. Оплата смартфоном тоже безопасна: не беспокойтесь, что данные карты перехватят мошенники. Ведь реквизиты банковской карты не хранятся в телефоне и не раскрываются при совершении платежей. Вместо номера карты используется одноразовый цифровой код – токен.

Выгода при оплате картой или смартфоном очевидна – банки и платежные системы часто запускают акции для клиентов, при которых на счет зачисляются бонусы или возвращается кешбэк. Так, например, держатели карт «Мир», оплачивающие покупки с помощью приложения Mir Pay, могут получить кешбэк до 500 рублей. Для оплаты можно использовать и дебетовые, и кредитные карты.

КСТАТИ

В общественном транспорте Крыма тоже можно оплачивать проезд дистанционно. В городских маршрутках и троллейбусах установлены валидаторы, к которым можно прикладывать бесконтактные карты или оплачивать проект смартфоном. Более того, проезд стоит дешевле на пять рублей, если оплачивать его дистанционно. За последние полгода в республике почти вдвое увеличилось количество безналичных оплат проезда по банковским картам крупнейшего крымского банка в общественном транспорте.

ВАЖНО

Во время отпуска бывает сложно контролировать свои траты. Если использовать наличные деньги, можно легко забыть, на что была потрачена та или иная сумма. При использовании безналичных методов оплаты такого не произойдет. Контролировать траты можно легко в мобильном приложении, где указано, сколько денег вы заплатили и за что. После анализа расходов будет легче сократить траты на одну из сфер – еда, развлечения или что-либо другое. Мобильное приложение станет хорошим помощником во время отпуска.