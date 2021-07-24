Владимир Константинов отказался от профессиональных обязанностей

Председатель Госсовета Крыма отказался от исполнения полномочий на профессиональной основе. Фото: Архив КП.

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов отказался от осуществления полномочий на профессиональной основе. Его заявление рассмотрели депутаты Госсовета на внеочередном заседании, которое пошло в заочном формате.

В пояснительной записке к документу, принятому депутатами, говорится об осуществлении Константиновым с 24 июля полномочий на непрофессиональной и безоплатной основе. При этом за ним сохраняется пост руководителя крымского парламента. Крымское законодательство предусматривает такую возможность, сообщили в пресс-службе Госсовета.

По словам Константинова, он давно стремился к такому решению. Переход на безоплатный режим работы никак не скажется на его деятельности. По словам спикера, он пришёл в политику из бизнеса уже состоявшимся в финансовом плане человеком.

-Для того, чтобы работать на благо Крыма и крымчан, «должностей-зарплат» не надо. Для этого надо искренне любить свою Родину, Крым, своих земляков. И это не требует вознаграждения,- сказал Константинов.

Спикер также отметил, что с 2010 года его заработная плата как председателя крымского парламента перечислялась на счет Республиканской детской клинической больницы.

Кроме того депутаты внесли изменения в ряд других постановлений, в частности касающихся работы президиума. Теперь Константинов будет единственным членом президиума, работающим на общественных началах.

Владимир Константинов занимает должность главы Госсовета с 2014 года.

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