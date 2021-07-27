Центр оздоровления Неумывакина в Крыму: Перезапуск организма за счет очищения и целебной природы

В отеле Центра Неумывакина всё нацелено на здоровую жизнь. Вы вспомните, что такое утренняя улыбка, вечерняя нега, счастливый сон.

«Все болезни – от бескультурья» - эту фразу героя Алексея Булдакова из известного фильма помнят очень многие. И это не просто выдуманная фраза, а опытным путем доказанный факт!

Многие из нас жалуются на проблемы со здоровьем, при этом мы совершенно не соблюдаем культуру питания, не придерживаемся правильного образа жизни и мышления. А все эти факторы губительным образом влияют на нашу жизнь.

К счастью, в Крыму есть уникальный Центр оздоровления профессора Неумывакина, гости которого смогут восстановить жизненные силы и здоровье благодаря самоочищению организма и целебной природе полуострова.

Полное очищение методом лечебного голодания

Профессор Иван Павлович Неумывакин – выдающийся советский медик, обладавший многолетним опытом и высочайшими достижениями в исследовании организма человека. Именно он был соучредителем Центра оздоровления в Алуште – и передал свои неоценимые знания специалистам Центра.

Уникальность методики оздоровления Центра Неумывакина – перезапуск всех функций организма. Секрет исцеления никто не скрывает: уникальные технологии профессора Неумывакина, врачи с огромным опытом и знаниями, сбалансированный комплекс лечебных и реабилитационных процедур, особые диеты, специальные упражнения и безупречные условия жизни в тишине и покое. Это естественный и безопасный путь к здоровью, молодости и красоте.

Авторская методика лечебного физиологического голодания, разработанная знаменитым профессором И.П. Неумывакиным, показывает самые высокие результаты исцеления и является флагманом Центра оздоровления.

Здесь гостям предлагают не только очистить организм от накопившихся токсинов и канцерогенов, но и пройти путь трансформации типа мышления и образа жизни. Во время пребывания в Центре Вы будете находиться под чутким руководством высококвалифицированного медицинского персонала.

Целебная природа

Сам центр находится недалеко от Алушты – на Южном берегу Крыма. Отдых и исцеление проходят на берегу моря, в самых благоприятных условиях природы и климата. Целебный воздух горной долины, насыщенный кислородом и морским озоном, комфорт, покой, радость каждого дня и ночи, внимание и забота… Вот самые важные лекарства, возвращающие свободу дыхания каждому, кто приехал в Центр Неумывакина

- Во-первых, это самое благодатное место в России, солнце и горный воздух здесь великолепны. Во-вторых, это вода. А вода - это мы, все, кто там плавает, это наши родственники. Если Вы энергией воды подкачиваете организм, то энергопотенциал клетки восстанавливается, и мы работаем на правильном напряжении, - говорил Иван Павлович Неумывакин.

Именно в Центре дают новый толчок организму для правильного, здорового образа жизни. Вы сможете укрепить здоровье, освободиться от медикаментозной зависимости, зарядиться энергией, отдохнуть от городской суеты, познакомится с людьми из клуба здоровых людей и обрести внутреннюю гармонию!

Лично для Вас врач формирует программу вашего исцеления.

Все программы и стремления Центра оздоровления Неумывакина направлены на то чтобы прививать населению правильные привычки, научить, как жить без химии и быть здоровыми!

Уникальные методики Центра

Всего в Центре разработаны 8 методик, направленных на очищение, восстановление организма естественным путем – без медикаментов.

1. «ЛЕЧЕБНОЕ ГОЛОДАНИЕ» (ПО АВТОРСКОЙ МЕТОДИКЕ НЕУМЫВАКИНА). Курс направлен на оздоровление и очищение организма

2. «СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ». Курс направлен на укрепление органов дыхательной системы и реабилитацию после пневмонии, COVID-19 и других болезней лёгких.

3. «ДЕТОКС ВОДОРОСЛИ». Курс направлен на укрепление иммунитета и очищение организма.

4. «УКРЕПЛЕНИЕ СПИНЫ». Курс направлен на профилактику и лечение болезненных состояний позвоночника.

5. «ФИТО ДЕТОКС». Курс направлен на выведение шлаков и нормализацию обмена веществ.

6. «ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ». Курс направлен на оздоровление и укрепление организма в домашних условиях.

7. «ПИЩЕВАЯ ПАУЗА». Курс подойдет для тех, кто еще не пробовал голодать, или тем, у кого пока что нет времени пройти полный курс в 21 день.

8. «ОПОРА ЖИЗНИ». Курс направлен на восстановление функций опорно-двигательного аппарата и значительное улучшение качества жизни

Оздоровление в Крымском центре Неумывакина включает:

Пребывание в исключительно комфортных условиях. В отеле Центра Неумывакина всё нацелено на здоровую жизнь. Вы вспомните, что такое утренняя улыбка, вечерняя нега, счастливый сон. Вот один из секретов профессора Неумывакина: для того, чтобы исцелится, надо выйти из атмосферы болезни, сбросить оковы быта, облегчить ношу забот, позабыть о перегрузке работой, исключить негативные переживания - хотя бы неделю пожить в условиях истинного покоя. Главный результат, который Вы получите, – чувство освобождения от всех страхов нездоровья.

Специальная лечебная диета. Особенные блюда, разработанные и приготовленные нашими специалистами, дарят новые вкусовые впечатления, возвращают легкость и энергию каждого шага.

Особая программа двигательной активности. С Вами будут заниматься профессиональные тренеры, владеющие искусством реабилитации с помощью особых упражнений. Очень важно, что все вся физическая активность проходит на свежем воздухе, на берегу моря и в горах, используя целебные силы природы для победы над болезнью.

Насыщенная целебная программа. Лечебное воздействие в рамках программы научно обосновано и весьма интенсивно. Вы получите не менее 47 процедур разного типа. При этом ваш врач может порекомендовать Вам дополнительные процедуры, не входящие в программу, для достижения еще большего целебного эффекта.

Уникальные методики исцеления Профессора Неумывакина. Об этом вы очень подробно узнаете прямо в Центре Неумывакина, убеждаясь, что чудеса возможны. Главное чудо – Ваше преображение. К концу программы вы заметите, как легко и свободно дышится, появляются новые творческие планы и готовность вернуться в свою жизнь для новых побед.

Персональные врачи, прошедшие особое обучение у профессора Неумывакина. Лично для Вас врач формирует программу вашего исцеления. При заезде врач оценивает Ваше состояние, подбирая для Вас только то, что поможет именно Вам, в целебных условиях горной долины на берегу Черного моря.

Все программы и стремления Центра оздоровления Неумывакина направлены на то чтобы прививать населению правильные привычки, научить, как жить без химии и быть здоровыми!

Мы можем с уверенностью сказать, что вместе мы продлеваем людям жизнь!

КОНТАКТЫ

Адрес: Республика Крым, г. Алушта, c. Малореченское, ул. Виноградная, 18

Сайт: https://neumyvakin-crimea.com

ВК: https://vk.com/neumivakincrimea

ФБ: https://www.facebook.com/neumivakincrimea/

Телефоны: 8 (800) 707 14 76, 7 (978) 269 69 30

Е-mail: booking@neumyvakin-crimea.com

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