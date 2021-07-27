На концерте в Ялте Егор Крид поддержал певицу МакSим: весь зал спел песню «Отпускаю»

Егор Крид приехал в Крым с гастролями Фото: Алина НИЗАМОВА

Рэпер Егор Крид решил поддержать певицу МакSим во время своего выступления в Ялте. Исполнитель включил песню «Отпускаю» и попросил зрительный зал спеть композицию МакSим вместе с ним.

- Выздоравливай. Ты очень сильная! Мы все тебя любим и целуем! - такие слова адресовал певец звезде, которая сейчас продолжает бороться за жизнь.

Ролик в поддержку МакSим Крид опубликовал в Instagram.

Напомним, поп-певица была госпитализирована в конце июня после выступления в Казани. Перед выходом на сцену у нее поднялась высокая температура. Но тесты показывали, что коронавирусом певица не больна. Потом ее состояние резко ухудшилось, МакSим госпитализировали, а затем ввели в медикаментозную кому. Накануне певицу отключили от аппаратов.

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