Коронавирус в Крыму, последние новости на 28 июля: Выявлено еще 379 случаев заболевания

За сутки в Крыму 379 новых случаев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии в условиях стационара проходят 3 тысячи 279 человек. Еще 4 тысячи 58 получают медицинскую помощь на дому.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 58 тысяч 680 случаев COVID-19. Справились с болезнью 49 тысяч 699 человек. Умерли 1 тысяча 723 пациента.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки подтверждено 379 новых случая коронавируса. В том числе 273 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозных из-за рубежа.

Госпитализированы 236 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 173 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 282 пациента. Умерли 9.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 6530 проб на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 171 новый случаев COVID-19. С выздоровлением выписаны 79 пациентов, умерли 5.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 20 тысяч 303 человека. Выздоровели 17 тысяч 680 инфицированных, 835 умерли. Под наблюдением находится 611 контактировавших с заболевшими.

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