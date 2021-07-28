Гости Крыма окунулись в «Море Еды» с Win mobile

Множество гостей Крыма в эти дни стали обладателями новых сим-карт Win mobile, что само по себе – отдельный подарок.

В Коктебеле с успехом прошла гастрономическая ярмарка «Море Еды», партнером которой выступил крымский мобильный оператор Win mobile. Время для яркого события выбрано весьма удачно – высокий туристический сезон привлек на ярмарку не только крымчан, но и множество туристов.

На прошлой неделе популярное у местных жителей и туристов пространство «Море» в Коктебеле превратилось в площадку для яркого шоу профессиональных кулинаров: шеф-повара из Севастополя, Ялты и других уголков Крыма щедро дарили гостям гастрономической ярмарки «Море Еды» возможность стать ближе к высокой кухне.

И праздник, что называется, удался: сочетание местных продуктов и авторского подхода к приготовлению каждого блюда не оставило равнодушными даже искушенных гурманов - на ярмарке можно было бесплатно продегустировать блюда из мяса черноморской акулы с черной икрой, мидий с шампанским, приготовленных на виноградной лозе, и другие кулинарные изыски.

Впрочем, гости ярмарки смогли не только насладиться всеми прелестями настоящей крымской кухни, но и принять участие в развлекательной программе. Семейная «Тик-ток – дискотека» покорила сердца не только маленьких гостей, но и их родителей, порадовало и разнообразие анимационных программ. Особенно повезло зрителям концерта Найка Борзова, исполнившего под волшебным небом Коктебеля известные хиты.

А еще за эти два дня каждый из гостей ярмарки получил возможность подключиться к качественной связи и интернету, ведь партнёром «Моря Еды» выступил Win mobile. Поэтому мобильные пункты для желающих стать новым абонентом ведущего крымского оператора работали без устали, а участники конкурсов и розыгрышей призов получили массу призов и подарков от Win mobile.

Ну и конечно, множество гостей Крыма в эти дни стали обладателями новых сим-карт Win mobile, что само по себе – отдельный подарок. Чего стоит только специальный тариф «ПроСто Отпуск», позволяющий получить туристам на целых три недели полный безлимит на все услуги связи, включая звонки на номера операторов России и мобильный интернет.

Напоследок отметим, что вопросы безопасности и здоровья гостей организаторы также решили на должном уровне: участники ярмарки, как и весь персонал, работали в масках, при входе на территорию мероприятия каждый посетитель проходил процедуру контроля температуры и обработку рук антисептиком, соблюдались и требования к социальной дистанции.

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