Что изменится с 1 августа 2021 года в Крыму: новые выплаты, ограничения и перерасчет пенсий

Работающих пенсионеров ждут небольшие надбавки Фото: архив "КП"

НОВЫЕ КОРОНАВИРУСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Пандемия коронавируса не закончилась. В Крыму ежедневно растет количество заболевших. По данным крымского Роспотребнадзора, индийский штамм «Дельта» практически вытеснил другие виды инфекции, которые распространяются в республике. На данный момент лидерами по заболеваемости являются Ялта, Советский район, Феодосия и Судак. В связи с этим власти республики с 1 августа вводят новые ограничения – детские лагеря переведут в закрытый режим работы. Это значит, что сотрудники здравниц, где привито меньше 95% персонала двумя компонентами вакцины, будут проживать на территории лагерей. В режим изоляции также уйдут стационары соцобслуживания, где привито меньше 95% сотрудников.

При этом в гостиницы Крыма по-прежнему можно заселяться без предъявления сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИМ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

С 1 августа планируется перерасчет пенсии тем, кто официально трудоустроен с прошлого года. Тех, кто оформил пенсии после 1 января текущего года, перерасчет не коснется. Дополнительные выплаты будут пересчитаны с учетом взносов, которые вносил работодатель в Пенсионный фонд. Максимальная сумма прибавки – 296 рублей (три пенсионных балла в денежном эквиваленте). Прибавки к пенсии будут начисляться автоматически, для перерасчета не нужно никуда обращаться.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОКУПКИ ПОЛИСА ОСАГО

С 22 августа текущего года вступают в силу изменения, внесенные в закон о безопасности дорожного движения, а также в закон об ОСАГО. Так, при покупке полиса ОСАГО не нужно будет предъявлять документ о том, что был пройден техосмотр (ТО) транспортного средства. Однако сам по себе ТО никто не отменял, владельцы машин все равно обязаны его пройти. С 1 марта 2022 года вводятся штрафы (2 тысяч рублей) для тех, кто не прошел ТО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

С 16 августа начнут перечисляться единовременные выплаты семьям с детьми-школьниками. По 10 тысяч рублей на каждого ребенка получат родители, опекуны или усыновители. Важное условие: ребенку должно исполниться шесть лет до 1 сентября 2021 года, а 18 лет – не раньше 3 июля. Заявления на детские выплаты школьникам Пенсионный фонд будет принимать до 1 ноября.