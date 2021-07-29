Коронавирус в Крыму, последние новости на 29 июля: плюс 381 заболевший

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5587 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 4095 человек, в стационарах с ковидом и пневмонией находятся 3200 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Крыма.

Выздоровели за сутки после перенесенного коронавируса 395 человек, а с начала пандемии выписали 50 094 человека. Скончались с начала пандемии 1733 человека (10 – за последние сутки).

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

За 28 июля в Крыму зарегистрировали 381 человека с коронавирусом, сообщил глава РК Сергей Аксенов. Из общего числа инфицированных 275 человек самостоятельно обратились за медпомощью, а 104 – раньше контактировали с заболевшими. Два инфицированных прибыли из-за рубежа. За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5587 человек.

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За 27 июля зарегистрировали 171 новый случаев COVID-19. С выздоровлением выписаны 79 пациентов, умерли 5.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 20 тысяч 303 человека. Выздоровели 17 тысяч 680 инфицированных, 835 умерли. Под наблюдением находится 611 контактировавших с заболевшими.

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