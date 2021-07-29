В Крыму еще не решили, за чей счет будут содержать караимский музей

Реконструкция кенассы должна завершиться в ноябре. Фото: Архив КП

Вопрос с содержанием музея, который планируется открыть в отреставрированном здании караимской кенассы в Симферополе, пока не решен. Как сообщила КП – Крым председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских караимов Республики Крым» Наталья Кропотова, у организации нет средств на оплату коммунальных услуг и зарплату сотрудникам.

- Мы общественная организация, у которой нет никаких финансовых поступлений, мы ни на чем не зарабатываем. Музей мы создавали на общественных началах, своими силами. А его нужно каким-то образом содержать, обеспечивать его работу. То есть там и работа людей, и свет, и сигнализация, посетителей должен кто-то принимать. Такие вопросы обычные, бытовые, хозяйственные, требуют решения. Мы написали письмо в Минкульт, там сказали, что музей будет частный. А в полномочия Министерства культуры не входят частные музеи. Вот такая возникла дилемма, - сказала Наталья Кропотова.

По мнению председателя комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, вопрос с музеем необходимо решать уже сейчас. Для этого нужно определиться, на чьем балансе он будет находиться.

- Например, вопрос по мемориальному комплексу возрождения реабилитированных народов на железнодорожной станции «Сирень» Бахчисарайского района уже решен. Когда все это будет официально сдано в эксплуатацию в декабре месяце, Министерство культуры возьмет его на свой баланс, будет содержаться определенный штат сотрудников. Как здесь? Должен быть диалог с Государственным комитетом по делам национальностей. Вопрос решится. Но обсуждать его надо уже сейчас, - сказал Юрий Гемпель.

Реконструкция караимской кенассы в Симферополе должна завершиться в ноябре. На сегодняшний день готовность объекта составляет 80%. Сейчас строители работают над внутренним убранством кенассы.

Здание храма является объектом культурного наследия. Оно было построено на деньги караимской общины в 1896 году и расположено на улице Караимской.

На территории храма будет создан Центр религии и культуры крымских караимов, а также музей памяти Тамары Ормели – известной караимки, которая собирала артефакты, связанные с религией, историей, культурой и бытом крымских караимов.

Реконструкция кенассы началась в 2016 году в рамках Федеральной целевой программы. Стоимость работ оценивается в 115 миллионов рублей.

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