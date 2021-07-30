Почему в Крыму не спешат признавать караимов коренным народом

Караимская кенасса в Симферополе. Фото: Архив КП

Председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что говорить о признании крымских караимов и крымчаков коренными малочисленными народами России преждевременно. Как отметил Гемпель в комментарии КП-Крым, необходимо дождаться окончательного решения по инициативе, которую Крым направил на рассмотрение в Госдуму.

- В 2015 году я был модератором встречи с президентом России. Там были представители практически всех национальных групп. В том числе были караимы и крымчанки, которые заявили о том, что они коренной народ. На что президент сказал, дословно: ну не ковыряйтесь в этом, развивайтесь в динамике. Сегодня в Российской федерации созданы правые рычаги, чтобы поддержать каждую национальную группу, которая хочет возрождать свою культуру, традиции и обычаи. И если уж кто-то может претендовать на статус коренного, то это греки. Это слова президента… Да, предложение ушло в Госдуму, но как этот вопрос решится, я думаю, это преждевременно сегодня обсуждать, - отметил Гемпель.

С инициативой включить караимов и крымчаков в реестр коренных малочисленных народов России в Крыму выступили несколько лет назад. Тогда, как заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, сделать это не получилось из-за «законодательного пробела». Одним из препятствий стало то, что представители этих этнический групп не ведут «традиционный образ жизни».

По мнению председателя общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских караимов Республики Крым» Натальи Кропотовой, официальный статус коренного малочисленного народа России даст крымским караимам возможность сохранять свое культурное наследие. Принятия такого документа караимы и крымчаки добиваются с начала 2000-х.

В мире насчитывается всего около 2000 человек, которые считают себя этническими караимами. 535 из них проживают в Крыму и Севастополе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Крыму еще не решили, за чей счет будут содержать караимский музей

Национально-культурная автономия нацменьшинства не сможет оплачивать работу сотрудников (подробнее)

Уроженцы Чечни устроили драку в центре Симферополя

Конфликт произошел на глазах у полицейских (подробнее)