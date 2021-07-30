Коронавирус в Крыму, последние новости на 30 июля: Плюс 383 заболевших

За сутки лаборатории Крыма исследовали на коронавирус 6948 человек. Фото: Архив КП

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 4098 человек, в стационарах с ковидом и пневмонией – 3230 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Крыма.

За сутки после перенесенного коронавируса выздоровели 356 человек, всего с начала пандемии из больниц выписали 50 450 человек. Скончались с начала пандемии 1745 человека (12 – за последние сутки).

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

За 29 июля в Крыму зарегистрировали 383 человек с коронавирусом. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. Из общего числа инфицированных 253 человека самостоятельно обратились за медицинской помощью, а 125 – ранее контактировали с заболевшими. Пять инфицированных прибыли из-за рубежа. За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 6948 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За 28 июля в Севастополе зарегистрировали 169 новых случаев заболевания COVID-19. С выздоровлением выписаны 180 пациентов, умерли пять человек в возрасте от 53 до 83 лет. Такие данным приводит Департамент здравоохранения Севастополя.

Всего в Севастополе с начала пандемии заболели новой коронавирусной инфекцией 20 472 человека. Выздоровели 17 тысяч 860 инфицированных, 840 умерли. Под наблюдением находится 611 человек, контактировавших с заболевшими.

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