Смотрите на полосы: Как выбрать спелый и безопасный арбуз в августе в Крыму

Чтобы выбрать сочный и спелый арбуз, нужно приглядеться к его полоскам и хвостику. Фото: Архив КП

Первыми арбузами в Крыму начали торговать еще в начале июля. Это были привозные ягоды, выращенные на полях Астраханской области и Дагестана. Там они поспевают раньше, да и стоят гораздо дешевле, по сравнению с их крымскими «братьями». В середине июля собирать урожай стали и крымские фермеры. Это были первые арбузы «из-под пленки».

Созревание арбузов на открытом грунте сейчас в самом разгаре. Снять с поля и продать их фермерам нужно будет не позже первой декады августа.

КАК ВЫБРАТЬ АРБУЗ В КРЫМУ

Чтобы выбрать спелый и сочный арбуз, нужно знать всего несколько правил. Ими пользуются крымские фермеры, определяя созревание ягод на полях. Во-первых, зрительно определить спелость арбуза помогут его полосы. Светлая и темная отличаются по ширине. В этом кроется первый признак вкусного арбуза, раскрыли секрет в Ассоциации «Союз фермеров, кооперативов, личных подсобных хозяйств и субъектов зеленого туризма Крыма».

- Когда арбуз дошел до начальной стадии созревания - он уже сладкий, сочный, и будет храниться достаточно долго - то светлая полоса на нем должна быть шире, чем темная. При этом чем она светлее, тем больше степень созревания, - рассказал председатель правления Ассоциации Юрий Комов.

Второй признак спелости арбуза - его хвостик. По нему арбуз выбирали еще наши бабушки.

- Если хвостик сильно засохший, коричневый, тонкий, значит, арбуз лежит уже больше месяца. Такой арбуз можно брать, чтобы скушать сразу. Но если берете на осень десяток арбузов, чтобы есть в сентябре и октябре, тогда нужно смотреть, чтобы срез на хвостике был свежий. То есть сначала нужно смотреть на полосы, потом на хвостик, - рассказал Комов.

Еще одной особенностью хорошего арбуза агрономы называют характерный звук, который получается при несильном ударе по ягоде. Глухой звук означает, что арбуз слишком плотный и недозрелый. Гулкий говорит о перезрелости, когда внутри арбуза уже есть пустоты. Оптимальным вариантом будет нечто среднее между ними. Именно по звуку, издаваемому арбузом, сочную ягоду предпочитают выбирать знающие пожилые люди.

ГДЕ ПОКУПАТЬ АРБУЗЫ?

По мнению специалистов, покупать арбузы лучше у фермеров. При этом в магазин проще вернуть некачественный товар, для это нужно всего лишь предъявить чек. А вот покупать сочную ягоду вдоль дорог не советуют. Арбузы впитывают в себя вредные вещества, которые содержаться в выхлопных газах, и в первую очередь соли свинца.

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