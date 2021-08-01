Коронавирус в Крыму, последние новости на 1 августа: Плюс 381 заболевший

Количество заболевших коронавирусом в Крыму перевалило за 60 тысяч. Фото: Архив КП.

За 31 июля в Крыму зарегистрировали еще 381 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов. По его информации, 277 человек обратились за медицинской помощью самостоятельно, 99 ранее контактировали с заболевшими, 5 случаев завозные из-за рубежа.

Всего за сутки лаборатории Крыма исследовали коронавирус 5858 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 137 человек, за весь период – 50 680 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения Крыма

По данным Министерства здравоохранения Крыма, амбулаторное лечение от коронавируса проходят 4455 человек, в стационарах с ковидом и пневмонией находятся 3217 заболевших.

За сутки от COVID-19 в Крыму скончались еще 10 человек.

Всего с начала пандемии коронавирусом на полуострове заболели 60 204 человека, выписаны с выздоровлением - 50 817.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за 30 июля зафиксировано 164 новых случая заболевания COVID-19. Врачи выписали домой 152 выздоровевших. Умерли шесть человек в возрасте от 51 до 91 года.

Всего за время пандемии, по данным правительства Севастополя, новой коронавирусной инфекцией заболели 20 801 мужчин и женщин. 18 152 человека выздоровели, 852 умерли.

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