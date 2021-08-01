В ДТП с участием вип-автомобиля в Сакском районе пострадали женщина и ребенок

По неофициальной информации автомобиль принадлежит владельцу сети автозаправок в Крыму. Фото: Плохие новости Крым/Вконтакте

Полиция проводит проверку по факту ДТП, которое произошло у поселка Прибрежное Сакского района. По информации МВД Крыма, 31 июля на автодороге Симферополь - Евпатория водитель автомобиля Lexus LX570, двигаясь по обочине, совершил столкновение с легковым автомобилем Toyota Camry, который поворачивал налево.

В результате столкновения пострадали женщина 1954 года рождения и 11-летний ребенок.

По информации из соцсетей, женщина скончалась в больнице, ее внук находится в реанимации. Также в больнице находятся еще двое взрослых.

В телеграмм-каналах и соцсетях сообщается о том, что автомобиль Lexus LX570 принадлежит бизнесмену, собственнику автозаправок «ТЭС», 52-летнему Сергею Бейму.

Официально эта информация не подтверждена.

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