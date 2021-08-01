Неожиданная находка: в Аджимушкайских каменоломнях нашли жетон участника Всесоюзных курсов звукового кино

Подобных нагрудных знаков в Аджимушкайских каменоломнях ранее не находили. Фото: Владимир Симонов/Вконтакте

С неожиданной находкой столкнулись участники поисковой экспедиции в Аджимушкайских каменоломнях под Керчью. Они обнаружили среди завалов жетон участника Всесоюзных курсов звукового кино 30-х годов прошлого столетия. Об этом сообщил председатель Совета регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Крыму Владимир Симонов.

- Находки в каменоломнях скорее, однообразны и представляют собой стандартные образцы из набора, отмечающего воинское усердие, навыки или доблесть. Но и в этом ряду бывают исключения. Для нас таким исключением стал выпавший из конуса завала ромбик, украшенный на первый взгляд не совсем понятными символами. Как оказалось, жетон (знак) участника Всесоюзных курсов звукового кино (1930-е гг.). Как он попал в каменоломни, можно только гадать. Насколько редкая эта находка – ответят, надеемся, специалисты. За все годы поиска подобных знаков ни мы, ни наши предшественники не находили, - написал Владимир Симонов на странице военно-археологической экспедиции в социальной сети.

Насколько редкая находка ответят специалисты. Фото: Владимир Симонов/Вконтакте

По данным историков, в годы Великой Отечественной войны события на передовой освещала фронтовая кинохроника. На местах сражений побывали 250 кинооператоров, из них почти 50 человек погибли.

Традиционная военно-археологическая экспедиция «Аджимушкай» будет проходить в Керчи до 2 августа. Это юбилейный – 50-й – поисковый сезон.

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