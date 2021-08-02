Священник-пауэрлифтер из Евпатории установил пять мировых рекордов

Священник Дмитрий Чкана побил сразу пять мировых рекордов. Фото: Дмитрий Чкана/Вконтакте

Клирик Свято-Николаевского собора из Евпатории Дмитрий Чкана установил пять новых мировых рекордов в русском и народном жиме на открытом Кубке Евразии по силовым видам спорта «Светогор ПРО-XI», который проходил в Краснодаре. Теперь в силовой копилке у священника двенадцать мировых рекордов.

До Кубка Евразии их было семь. Пожав штангу собственного веса 100 раз, Дмитрий Чкана вошел в четверку силачей мира, которые когда-либо жали свой вес на такое количество повторений прямым хватом.

Крымчанин выступал в шести номинациях, в том числе в народном жиме лежа, или жиме штанги собственного веса, в русском жиме 75 кг и 55 кг - в каждой категории по два дивизиона: любители, обязательно проходящие допинг-контроль, и профессионалы.

Своим выступлением отец Дмитрий доволен, и поставленную перед собой задачу считает выполненной.

- Сейчас тренирую восемь человек разного возраста и разной направленности в спорте. Духовное и телесное здоровье - понятия, которые крайне важны в наше непростое время - повальной гаджетизации. Даже взрослые привязаны к телефонам, мало двигаются, оттого и проблем у многих хватает. Почему же примером здорового образа жизни не стать духовному лицу?, - отмечает в комментарии КП-Крым Чкана.

В планах у спортсмена участие в Чемпионате Евразии, который пройдет в Гурзуфе 18-19 сентября. Священник планирует привезти на соревнования и своих подопечных, которые, уверен Чкана, тоже завоюют призовые места.

Сейчас священнослужителю 33 года. Мастером спорта он стал несколько лет назад. Но тренировками занимается в свободное время. Своим основным призванием считает служение Богу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пауэрлифтер от Бога: Священник из Евпатории стал обладателем двух мировых рекордов в русском жиме

Дмитрий Чкана стал заниматься спортом ради детей прихожан (подробнее)

Священник-пауэрлифтер из Крыма хочет побить мировой рекорд по военному жиму

Он хочет поднять больше 170 килограммов (подробнее)