Коронавирус в Крыму, последние новости на 4 августа: Выявлено еще 361 случай заболевания

За неделюв регионе больше 2,5 тысяч случаев коронавируса Фото: "КП" Архив

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии в условиях стационара проходят 3 тысячи 222 человека. Еще 4 тысячи 833 получают медицинскую помощь на дому.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 61 тысяча 306 случаев COVID-19. Справились с болезнью 51 тысяча 513 человек. Умерли 1 тысяча 808 пациентов.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки подтвержден 361 новый случай коронавируса. В том числе 271 выявлен при обращении за медицинской помощью, 88 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозных из-за рубежа.

Госпитализированы 178 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 216 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 406 пациентов. Умерли 15.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 4531 пробы на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 175 новых случаев COVID-19. С выздоровлением выписаны 145 пациентов, умерли 6.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 21 тысяча 472 человека. Выздоровели 18 тысяч 647 инфицированных, 875 умерли. Под наблюдением находится 720 контактировавших с заболевшими.

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