Жилье в Крыму дорожает: Сколько стоит купить недвижимость в Симферополе

Популярными городами для покупки жилья в Крыму остаются Симферополь и Севастополь. Фото: Архив КП

По итогам второго квартала 2021 года средняя стоимость новой квартиры в Симферополе выросла на 35%. Такие данные КП-Крым сообщил руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. За год, по его словам, рост цен на жилье в целом составил 8%.

Покупка жилья на первичном рынке Симферополя обходится в среднем в 91,6 тысячи рублей за кв.м. Самыми популярными городами для покупки недвижимости остаются Симферополь и Севастополь.

- На Севастополь и Симферополь пришлось более половины - 56% - всех запросов потенциальных покупателей нового жилья на полуострове. Кроме того, высокий интерес был отмечен к квартирам в новостройках Мирного, Ялты, Евпатории, Алушты и Гаспры,- рассказал специалист.

При этом цены на первичную недвижимость в Севастополе на порядок выше, чем в крымской столице. За год стоимость квартиры в новостройке здесь выросла в 1,6 раза, достигнув 115,8 рублей за кв.м.

«ВТОРИЧКА» НЕ ОТСТАЕТ

Не падает в цене и «вторичка». Симферополь и здесь лидирует по популярности объектов недвижимости. За ним следует Ялта, Евпатория, Керчь, Феодосия, Алушта и Алупка.

Квартиры во вторичном сегменте в Симферополе по сравнению с прошлым годом подорожали на 20% и на 6% за квартал. Купить квартиру в Симферополе во вторичном фонде можно в среднем за 92, 2 рублей за кв.м.

Подорожала и загородная недвижимость в Крыму. Купить дом в Симферополе можно в среднем от 4,2 млн. рублей. Рост цен, по словам эксперта, связан с высоким спросом на загородный сегмент в условиях пандемии. Свою роль сыграло о подорожание строиматериалов - дерева, металла, утеплителей, а также услуг рабочих.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ?

Но это не значит, что цены и дальше будут продолжать расти. Наиболее вероятным сценарием эксперты называют постепенную стабилизацию цен и спроса, который будет держаться на нынешнем уровне.

- Относительно прошлого года интерес к покупке квартир несколько снизится, так как весь 2020 год мы наблюдали настоящий «покупательский бум» на фоне беспрецедентной эпидемиологической обстановки, колебаний курсов валют и развития программ государственной поддержки. Тем не менее, жилье в южных регионах страны продолжит оставаться востребованным, особенно в условиях повсеместного распространения онлайн-форматов работы и учебы, а также частичного ограничения международного авиасообщения и туризма. Россияне активно приобретают недвижимость в Крыму не только в инвестиционных целях, но и для постоянного проживания и отдыха, - рассказал Алексеев.

КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ ПРИ ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ

Специалисты напоминают, что покупка квартиры – важный этап в жизни. И подойти к этому нужно со всей ответственностью. Интернет пестрит объявлениями о купле-продаже, поэтому важно не ошибиться при выборе объекта и продавца.

Первым делом эксперты советуют оценить свои финансовые возможности. Если жилье берется в ипотеку, важно, чтобы ежемесячный платеж по кредиту не превышал 30–40% от дохода семьи в месяц. Умножив эту сумму на 10-15 лет, можно получить приблизительную стоимость жилья, которое можно будет приобрести, не влезая в долги.

Важно помнить, что на стоимость квартиры влияет этаж. Первый и последний, как правило, идут по более низкой цене. Дешевле будет стоить жилье в районе с плохой транспортной и социальной инфраструктурой. А квартиры с пометкой «срочно» и ценой более чем на 20% ниже средней без предварительной проверки и консультации с риелтором лучше не рассматривать, чтобы не стать жертвой мошенников.

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