В сентябре жители Крыма получат возможность отменить пенсионную реформу

Пресс-конференция членов партии «Справедливая Россия – За правду».

После принятия в России, пожалуй, самого скандального закона о повышении пенсионного возраста прошло три года. Итоги, которые можно подвести спустя несколько лет действия в стране пенсионной реформы, очевидны - власть подвела своих граждан, подорвала доверие к себе со стороны населения и должна признать свою ошибку. Самым логичным шагом в этой ситуации должна стать немедленная отмена этого документа.

- Основным мотивом для принятия антипенсионной реформы было сокращение числа пенсионеров и как следствие увеличение финансового довольствия для тех, кто эту пенсию получает. Но этого не произошло. У 9% пенсионеров в нашей стране уровень финансового обеспечения ниже прожиточного минимума. Большинство живет за чертой бедности, - говорит Николай Стариков член Центрального Совета Партии «Справедливая Россия – За правду».

Николай Стариков.

Политик отмечает: начиная с 2019 года число пенсионеров, получающих различные социальные пособия, выросло на 30%. Возникает логичный вопрос – а зачем вообще тогда была прията реформа, если бедных стариков в стране становится все больше?

- В 32 регионах России больше половины населения не доживает до пенсионного возраста. Средняя продолжительность жизни в стране - 67 лет. Неужели авторы реформы предполагали, что на пенсии человек должен прожить всего два года, – вопрошает Стариков.

Сегодня в России средняя пенсия колеблется от 10 до 15 тысяч рублей, прожить на которые удается едва ли. А это в очередной раз доказывает, что в жизни пожилых людей не произошло никаких улучшений.

Более того, еще в марте в Госдуму было внесено три законопроекта, которые могли вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам. Вот только партия власти полностью провалила голосование по этим документам. Члены «Единой России» присутствовали в парламенте, но не голосовали. А ведь только в Крыму проживает больше 115 тысяч работающих пенсионеров, которых правящая элита оставила без положенных выплат.

- В этой связи мы предлагаем властям покаяться перед народом и немедленно отменить пенсионную реформу, вернутся к положению, когда женщины достигают пенсионного возраста в 55 лет, а мужчины в 60 лет, - говорит Виктория Билан секретарь бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» в Крыму. - Затем мы требуем ежегодной индексации пенсий для всех категорий граждан, в том числе для военнослужащих и работающих пенсионеров. Более того, следует закрепить минимальную пенсию на уровне 31 тысячи рублей в месяц и упразднить пенсионный фонд как не нужного посредника между бюджетом и получателем пенсии. И самое главное - создать условия для возможности наследования накопленных пенсий. Абсолютно не справедливо, когда человек всю жизнь работает на свою пенсию, но в силу обстоятельств умирает, не дожив до наступления положенных выплат. Эти деньги по праву принадлежат его семье, и они в праве ими распоряжаться.

Виктория Билан.

Все озвученные выше инициативы будут рассмотрены уже новым составом Государственной думы после осенних выборов. Вот только получат ли эти идеи право на жизнь, будет зависть от тех, кто будет представлять парламентское большинство.

- Уверена: когда люди придут на выборы 19 сентября, они обязательно вспомнят, кто лишил их и их родных положенных выплат, а также достойной пенсионной жизни, приняв антинародную реформу вопреки желаниям граждан, - заключила Виктория Билан.