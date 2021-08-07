Онлайн-тренды: какие банковские операции можно совершить дистанционно

Фото: Светлана Маковеева

За период пандемии коронавируса многие процессы перешли в удаленный формат. Офисные сотрудники освоили удаленные профессии, появилось много сервисов, которые делают жизнь комфортнее. Аналитики отмечают, что за год привычки россиян значительно изменились. Так, по данным IT-компании «Такском», спрос на доставку вырос на 34%. На дом чаще всего заказывают продукты, одежду, обувь. Не стоят на месте и банковские сервисы. Консалтинговая компания BCG зафиксировала стремительный рост интереса к услугам интернет-банка. Так, в период жесткого режима самоизоляции количество пользователей мобильных банковских приложений выросло почти на треть. И этот тренд продолжается, ведь многие оценили удобство дистанционных платежей и онлайн-операций. Какие же самые популярные финансовые операции можно сделать без посещения офиса банка?

ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ

Раньше многие люди приходили в офис банка для того, чтобы оплатить учебу, услуги ЖКХ или же сделать очередной платеж по кредиту. Теперь же и пожилые люди оценили удобство онлайн-платежей. Ведь не нужно в летнюю жару заставлять себя выходить из дома и потом толпиться в отделении банка, ожидая своей очереди. Достаточно оформить банковскую карту, скачать мобильное приложение на смартфон и найти необходимую вкладку для осуществления платежа. Для удобства можно даже поставить автоматическое списание определенной суммы ежемесячно, если она фиксированная. Так вы точно не забудете об обязательных платежах.

Через приложение удобно также пополнять счет мобильного телефона – деньги зачисляются в течение нескольких минут, а комиссия не снимается, как это происходит при пополнении через терминал.

Для того, чтобы сделать перевод на счет или банковскую карту, тоже не нужно идти в офис банка. Совершить перевод можно даже по номеру телефона. Это быстро и безопасно. Если нужно сделать межбанковский перевод, лучше воспользоваться системой быстрых платежей, тогда деньги зачислятся на другой счет мгновенно.

КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ

Для того, чтобы подать заявку на кредит, также не обязательно посещать офис банка. Достаточно открыть мобильное приложение или зайти в интернет-банк, выбрать нужную вкладку и следовать подсказкам. Погашать кредит тоже можно дистанционно. Если настроите автоплатеж, избежите риска просрочек.

Пользоваться кредитной картой тоже выгодно. Ее можно использовать как запасной кошелек, если не хватает денег до зарплаты. Возможно, у вас возникли непредвиденные траты во время отпуска, в этом тоже поможет кредитная карта. Главное – внести платеж до окончания льготного беспроцентного периода. Пользоваться кредиткой бывает даже выгоднее, чем дебетовой картой, поскольку банки периодически запускают акции и программы лояльности, в рамках которых может начисляться кешбэк за покупки или же другие бонусы.

Если вы давно планировали открыть депозит, но не решались, можно зайти на сайт банка и изучить действующие предложения. Даже если сейчас нет четких финансовых целей, всегда полезно иметь «подушку безопасности». Можно выбрать гибкий вид депозита, при котором доступно частичное снятие и пополнение вклада. Открыть его можно также дистанционно – в мобильном приложении.

БИЗНЕС

В мобильном приложении вы можете оформить свой статус самозанятого – плательщика налога на профессиональный доход. Такой вариант подойдет, если вы трудитесь на себя, а годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей. Оформив новый статус, вы сможете пользоваться теми же кредитными продуктами, что и наемные сотрудники.

Кроме того, в режиме онлайн можно открыть счет юридического лица или индивидуального предпринимателя. Это безопасно и просто: номер счета резервируется онлайн. Войти в личный кабинет можно будет по номеру телефона.