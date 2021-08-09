Коронавирус в Крыму, последние новости на 9 августа: плюс 391 новый заболевший

За истекшие 24 часа в Республике Крым выявили 391 новый случай коронавируса Фото: Архив "КП"

В Республике Крым амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции проходят 5 460 человек, на стационаре с ковидом и пневмонией находятся 3 132 человека. Такие данные приводит Минздрав Крыма.

Всего с начала пандемии на полуострове выявлено 63 233 инфицированных Covid-19, за этот же период с выздоровлением выписано 52 667 пациентов (66 – за последние сутки), 1 882 человека скончались (12 – за последние сутки).

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За последние сутки в Республике Крым зарегистрировали 391 новый случай коронавирусной инфекции. Самостоятельно за медпомощью обратились 329 человек, 61 – ранее контактировали с зараженными, еще 1 случай завезли из-за рубежа. Такие данные приводит глава Крыма Сергей Аксенов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 468 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое за последние 24 часа выявили 215 новых больных коронавирусом.

Согласно данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Севастополе зафиксировано 22 482 больных ковидом, за этот же период 19 346 человек выздоровели, еще 908 – скончались.

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