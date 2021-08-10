В центре Симферополя обрушилась часть здания Крымской филармонии

Внутренний двор здания филармонии. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В центре Симферополя частично обрушилось здание Крымской филармонии. В связи с этим частично перекрыта улица Пушкина, сообщают очевидцы.

- В Симферополе на улице Пушкина, 3 произошло разрушение межэтажных перекрытий и частичный обвал стены здания. Пострадавших нет. Доступ в здание ограничен. На месте работают сотрудники МЧС и полиции, - отметили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Часть улицы Пушкина перекрыта. Фото: Александр Ткачев

Первый заместитель министра культуры РК Татьяна Манежина сообщила в комментарии КП-Крым, что в 11.00 пройдет заседании комиссии МЧС.

Здание начали реставрировать в июне текущего года. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Напомним, в июне текущего года началась реконструкция Крымской филармонии. Полностью отремонтировать здание планируют до 31 августа 2023 года. Общая стоимость работ – 82 миллиона рублей.

Внутренний двор филармонии также перекрыли. Фото: Александр Ткачев

По данным пресс-службы главного следуправления СК по Крыму и Севастополю, была организована процессуальная проверка по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (статья 216 УК РФ).

- Предварительно, при ведении работ была повреждена несущая стена здания, - уточнили в пресс-службе Следкома.

Кроме того, прокуратура РК тоже начала проверку ЧП. В ведомстве сообщили, что произошло частичное обрушение внутренней стены второго этажа здания. Во время проверки будет оценено исполнение законодательства при проведении реконструкции здания. Также будет дана оценка действиям госучреждения, в ведении которого находится объект культурного наследия.

КСТАТИ

По данным МЧС по Крыму, обрушение части здания произошло из-за обвала внутренней перегородки конструкции:

- Установлено, что во время проведения ремонтных работ в здании филармонии, находящейся на реконструкции, произошло обрушение внутренней перегородки и межэтажного деревянного перекрытия между первым и вторым этажом двухэтажного здания.

Предварительная площадь обрушения составляет 35 кв. метров. На месте работают сотрудники МЧС, МВД, «Крымгазсети» и «Крымэнерго».

СПРАВКА «КП»

Крымскую филармонию создали в середине 1930-х годов из двух учреждений: Государственной филармонии в Ялте и Государственной филармонии в Симферополе. В 1973 году управление филармонией обосновалось в крымской столице.

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