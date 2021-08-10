Клиенты крупнейшего крымского банка теперь могут оплачивать покупки через систему быстрых платежей

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У клиентов крупнейшего крымского банка РНКБ появилась возможность оплачивать покупки через Систему быстрых платежей (СБП). Платежи могут совершать те, у кого установлено приложение «РНКБ 24/7». Есть важное условие - юридические лица и предприниматели, в адрес которых направляется платеж, тоже должны быть подключены к СБП.

КАК ОПЛАЧИВАТЬ ПОКУПКИ ЧЕРЕЗ СБП

В первую очередь, нужно обратить внимание на QR-код. Он может находиться на платежном терминале, на сайте, пре-чеке продавца. QR-код содержит все необходимые реквизиты для оплаты. Итак, покупатель должен выбрать опцию распознавания QR-кода в мобильном приложении и считать сформированный код. После этого нужно проверить сумму и правильность реквизитов получателя платежа и подтвердить операцию. Оплата и зачисление средств продавцу происходит мгновенно.

В банке отмечают, что методы формирования реквизитов для совершения оплаты весьма разнообразны. QR-коды могут быть напечатаны на пре-чеках или же выглядеть как платежная ссылка на Интернет-ресурсах.

ГДЕ МОЖНО РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ПО НОВОЙ СИСТЕМЕ

В тех торгово-сервисных точках, где можно расплачиваться при помощи СБП, покупателей информирует об этом продавец. Кроме того, такой способ оплаты могут предложить клиентам на интернет-сайтах.

Платежи через СБП уже доступны на сайтах многих онлайн-ритейлеров. Такой метод оплаты становится более распространенным, поэтому количество интернет-площадок и обычных магазинов будет постоянно увеличиваться.

В интернет-магазинах оплата по СБП реализуется в виде платежных ссылок и кнопок. Клиент, который выбрал такой способ оплаты, переходит в свое мобильное приложение банка, где возможно совершение платежа. В этом случае считывать данные через QR-код или вводить данные счета не нужно. В перспективе клиенты РНКБ смогут воспользоваться и этими возможностями, уточнили в банке.

КОМПЕТЕНТНО

- На сегодняшний в день в мобильном приложении банка совершается 125 тысяч платежей в день – это примерно в 1,5 раза больше, чем в июне прошлого года, - говорит заместитель Председателя Правления РНКБ Николай Билан. – В период пандемии коронавируса в развитии дистанционных каналов обслуживания и безналичных расчетов заинтересованы не только банки, но и предприниматели. Мы предоставляем нашим клиентам все возможности для использования современных цифровых технологий, которые не только комфортны, но и безопасны.