Партия «Новые люди» борется за восстановление памятника героям Великой Отечественной войны в Крыму

Памятник партизанам и подпольщикам Крыма в Симферопольском районе. Фото Артема Драбкина, сайт Memory Tour.

В понедельник, 9 августа, в офисе партии «Новые люди» собралась рабочая группа по контролю за состоянием памятников истории и культуры Крыма. Во встрече приняли участие историки, журналисты, представители национальных диаспор и гражданские активисты.

Поводом для обсуждения послужило обращение жительницы Симферополя Марины Филипповой. На трассе Симферополь – Алушта, за селом Перевальное, в 1963 году установили памятный знак «Партизанская шапка». Он посвящен партизанам и подпольщикам, которые сражались с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны. Это каменная глыба, очертаниями напоминающая папаху, стела с изображением партизан и табличка с именами сорока защитников родной земли.

В 2017 году табличку демонтировали. Марина Филиппова была возмущена и решила действовать. Ведь там было и имя ее деда – симферопольского партизана Сергея Павловича Брусенцова. Он погиб в бою с немцами 29 мая 1942 года. Женщина обратилась в Государственный комитет по охране культурного наследия и в Министерство культуры Крыма, чтобы узнать, почему сняли табличку.

- Говорили со мной неохотно. Представили мне работу краеведа Гурковича в качестве аргумента, - рассказывает Марина Алексеевна.

По мнению краеведа, информация на табличке оказалась неточной.

- Ничего не известно об одном из партизан, упомянутых на мемориальной доске. Но ведь комитет охраны культурно-исторического наследия и должен заниматься изысканиями, находить документы, подтверждать такие факты. В 1963 году имя было занесено на доску, тогда были живы командиры партизанских соединений, которые согласовывали список, - отмечает Марина Филиппова.

Второй аргумент властей - указанный на табличке партизан Франтишек Сврчек не погиб в Крыму, а был командирован в освободительную армию Чехословакии, где продолжал бороться. Так как он не погиб в Крыму, чиновники считают, что заносить его имя на доску недопустимо.

- Но ведь это не памятник над могилой, это мемориал для потомков. Наверняка Франтишек Сврчек своими поступками заслужил, чтобы его имя было увековечено в Крыму, - считает Марина.

Один из партизан, Голиков, указан на доске без инициалов. Марина Филиппова полагает, что властям следовало был отыскать информацию о бойце и дописать их, а не просто демонтировать мемориальную табличку.

- Есть там и имя Нины Кострубей, заживо сожженной фашистами. Она была врачом партизанского госпиталя и заслуживает памяти, о ней должны знать потомки, - говорит Филиппова.

Марине удалось выяснить, что доску с фамилиями партизан направили в музей «Таврида». Однако там она не выставлена в экспозиции, а буквально брошена в углу.

Памятная табличка на хранении в музее. Фото предоставлено Мариной Филипповой.

- Табличку нужно реставрировать, дополнить именами крымчан, которые достойны памяти, и вернуть на мемориал «Партизанская шапка», - считает жительница Симферополя.

Она обращалась во все местные инстанции, даже на горячую линию президента звонила и писала в прокуратуру, но в ответ получала только стандартные отписки. За мемориальную доску Марина Филиппова готова бороться, и за помощью она обратилась в партию «Новые люди».

Руководитель благотворительного фонда «Крым – наследие», сторонник партии «Новые люди» Мнацакан Мелконян собрал рабочую группу.

- Мы пригласили историков, общественников, журналистов чтобы привлечь внимание к проблеме, и наши чиновники уже не смогут ограничиться отписками,- отметил Мелконян.

Лидер крымского отделения партии «Новые люди» Анна Трофименко уверена, что демонтировать с памятников таблички с именами героев недопустимо.

- Эти люди сражались за нашу Родину, сделали все для того, чтобы спасти мир от фашизма. Их имена достойны памяти. Такой формальный подход – это полнейшее неуважение к памяти ветеранов, - отмечает Анна.

Историк Вартан Григорян и журналистка Оксана Лобода. Фото предоставлено партией “Новые люди”.

Журналистка и общественный деятель Оксана Васильевна Лобода предложила конкретные шаги по восстановлению исторической справедливости.

- Я считаю, что тот факт, что снятая табличка с именами сожженных заживо, умерших от ран партизан брошена возле туалета во дворе музея, является оскорблением памяти погибших, - считает журналистка и общественный деятель Оксана Лобода.

По мнению участников круглого стола, памятник обезличили формальным подходом.

- Мы подготовим запрос в Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым с требованием установить табличку и увековечить имена крымчан. Если реакции не будет, подадим в суд в соответствии с законом об оскорблении памяти защитников Отечества, – заявила Оксана Лобода.