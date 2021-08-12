«Отжимают» у государства: Аксенов хочет убрать частников из «мусорного» бизнеса

Феодосия утопает в мусоре. Фото: Архив КП.

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу ГУП «Крымэкоресурсы» и признал работу руководителя компании неудовлетворительной. В ходе еженедельного совещания по проблемным вопросам в ЖКХ глава республики инициировал проведение служебного расследования в отношении директора компании в связи с фактами нарушения графиков уборки мусора в ряде крымских городов.

- Необходимо провести служебное расследование с целью выявления соответствия занимаемой должности руководителя ГУП РК «Крымэкоресурсы» ввиду того, что работа предприятия не выполняется должным образом, - сказал глава Крыма.

Аксенов отметил плохую работу оператора по вывозу мусора в Феодосии, Судаке, Керчи, а также в Симферополе. При этом претензии глава республики предъявил не только ГУП «Крымэкоресурсы», но и главам муниципалитетов. Во время «прямой линии» с жителями Крыма Аксенов поставил вопрос «кадров», заявив, что первоочередной задачей администраций является не только «бумажная» работа, но и содержание в чистоте вверенных им территорий.

Сергей Аксенов раскритиковал работу частных компаний, занимающихся вывозом мусора. Фото: Архив КП.

- Выезжали на субботники и в Керчь, и в Судак. Получаем обращение, видим, что мусорные баки завалены полностью, баков не видно. Звоним, нам говорят, что все нормально. А выехали на место, оказывается действительно, люди правы. Ну как же так, почему мы узнаем о проблематике от граждан быстрее, чем от должностного лица?- сказал Аксенов.

Проблему с вывозом мусора глава республики назвал «системной». Ее решение, по мнению Аксенова, кроется в необходимости передачи «мусорного» бизнеса из частных рук в государственные. Поспособствовать этому должно строительство трех мусороперерабатывающих заводов на территории полуострова в рамках пилотного проекта, который наряду с Крымом будет реализован в Дагестане и Архангельской области. Ранее об этом заявляла вице-премьер России Виктория Абрамченко. Деньги на создание заводов будут заложены в федеральном бюджете на следующий год. Сейчас власти Крыма подбирают площадки для строительства предприятий.

- Я сторонник того, что ни один частник завод построить не сможет. Примеров работы частных мусороперерабатывающих предприятий в Российской Федерации практически нет. С учетом того, что Крыму недоступны импортные технологии и санкционный режим нам будет мешать, я сторонник того, чтобы все это полностью перевести в бюджетный процесс. Это было поддержано. В общей сложности на пилотный проект на следующий год в федеральный бюджет будет заложено около 9 миллиардов рублей,- сказал Аксенов. - При этом поддержана моя позиция, чтобы не проводить торги. Чтобы частники не заходили, различные «Рога и копыта», которые демпингуя, обваливают ситуацию, а потом наши МУПы берут на субподряд уже за меньший объем средств. В законодательстве, к сожалению, данные вопросы четко не прописаны, что позволяет таким подрядчикам смело заходить на любые рынки и отжимать это направление у государственных предприятий.

Напомним, с 2018 года региональным оператором по вывозу мусора в большинстве муниципалитетов Крыма является ГУП «Крымэкоресурсы». Предприятие на конкурсной основе заключает контракты с подрядчиками, которые в свою очередь привлекают к работе субподрядчиков. Как итог: не обладая достаточным количеством техники и рабочих рук, частные компании на местах не справляются с поставленными задачами. Ситуация обострилась этим летом: в пострадавшей от потопа Керчи мусор с улиц не вывозился больше месяца, затем о проблеме заявили в Феодосии и курортных поселках. Вывозом мусора там занимается подрядная организация ООО «УМЭС».

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