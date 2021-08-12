Ливень в Керчи затопил оптовый рынок: По улице поплыли арбузы и дыни

После сильного ливня на рынке в Керчи поплыл товар. Фото: скрин из видео Светланы Медоховской.

Обильные осадки днем 12 августа спровоцировали выход из берегов маловодной реки Булганак, которая протекает в одном из промышленных районов Керчи. Потоки воды хлынули на расположенный неподалеку оптовый рынок. Торгующим здесь предпринимателям пришлось спасть свой товар, вылавливая его из воды. Течением с рынка уносило арбузы, дыни, сетки и ящики с овощами. Видео потопа на рынке появилось в социальных сетях.

При этом днем, когда начался дождь, большинство предпринимателей все же закрыли свои торговые точки и убрали товар. Торговцев предупредили об ухудшении погодных условий.

По информации ГУ МЧС по Республике Крым, по состоянию на 19.00 в Керчи выпало 45 мм осадков, в Кировском районе - 41 мм, Феодосии - 24 мм, в Ленинском районе 23 мм. Фактов подтопления ни в Керчи, ни в Феодосии, ни в Кировском районе в МЧС не выявили.

В администрации Керчи тем временем призвали горожан, проживающих в низменных районах, быть готовыми к эвакуации, собрать необходимые вещи, медикаменты и документы. Туристическим автобусам и экскурсионным группам рекомендовали воздержаться от посещения достопримечательностей города вплоть до 14 августа, когда прогнозируется улучшение погодных условий.

В центральных районах города, пострадавших от июньского потопа, в спешном порядке произвели расчистку ливневок. Руководству первой больницы было поручено поднять оборудование и мебель с первого этажа на второй и подготовить к работе резервные источники питания.

Глава администрации Ялты Янина Павленко также призвала жителей и гостей города воздержаться от морских прогулок и прогулок по городу и по возможности оставаться дома.

По информации ГУ МЧС России в Крыму, 13 и 14 августа в центральных, южных и восточных районах полуострова все еще будет действовать штормовое предупреждение. На эти дни синоптики прогнозируют очень сильные дожди, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с.

12 августа максимальные порывы ветра были зафиксированы на горе Ай-Петри до 20 м/с.

В Ленинском районе продолжаются работы по откачке воды селе Красногорка и селе Ильичево, где сильные ливни вызвали паводок. Подтопленными оказались 25 частных домов и 80 придомовых территорий. Также пострадал поселок Краснолесье Симферопольского района, где подтопило 4 дома и 11 дворов. Пострадавших жителей разместили в гостинице села Перевальное.

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