Потоп в Керчи: Вода начала затапливать жилые дома

Потоки воды стекают в реку Мелек-Чесме Фото: Юлия МАРКИНА

Вода начала затапливать жилые дома в Керчи. В зоне подтопления оказались около 40 домов по улице Глухова. Сейчас там сосредоточены ресурсоснабжающие организации города, сообщил временно исполняющий обязанности главы города Святослав Брусаков. При этом первые десять жителей города уже эвакуированы во временный пункт на улице Войкова. Среди них четыре ребенка.

- Ситуация тревожная, так как вода уже заходит во дворы. Зафиксированы случаи поступления воды в первые помещения домов, расположенных в низине. Учитывая увеличение потока воды в реке Катерлез, принимаем решение перекрыть Вокзальное шоссе и дополнительно провести сброс воды в реку Мелек-Чесме, - отметил Брусаков.

Синоптики прогнозируют сильные дожди в ночь на 14 августа Фото: Юлия МАРКИНА

Чтобы не дать хода воде, планируется перекрыть улицу мешками с песком. Такими же мешками перекрыли дворы владельцы магазинов и жители частного сектора, пострадавшие от потопа 18 июня. На нескольких улицах приостановлено движение транспорта.

Магазины преградили доступ воде мешками с песком Фото: Юлия МАРКИНА

С ночи усилия коммунальных служб и МЧС были брошены на расчистку реки Мелек-Чесме. Бетонные ограждения реки и металлические решетки пришлось выломать, чтобы река смогла принять бурлящие потоки воды с центрального стадиона. Его чаша оказалась затопленной после выхода из берегов реки Катерлез.

Вышедшая из берегов река Катерлез затопила стадион в Керчи Фото: Юлия МАРКИНА

Накануне днем еще одна маловодная река Керчи - Восточный Булганак, переполнившись, затопила район оптового рынка и рыбоконсервного завода «Пролив». Там всю ночь спускали воду в море через открытые ворота.

Центральные улицы тоже оказались затопленными. Основной удар стихии пришелся на улицы Борзенко, Самойленко и Еременко. А вот в районе Центрального рынка и улицы Козлова, сильно пострадавших от июньского наводнения, вода за ночь ушла: накануне здесь прочистили ливневки.

Затоплены центральные улицы Керчи Фото: Юлия МАРКИНА

Из-за поднятия уровня воды общественный транспорт изменил маршруты, с утра на линии не вышли троллейбусы.

В целом власти называют ситуацию «тревожной, но контролируемой». При этом в городе, по информации Гидрометценра, за сутки выпало две месячных нормы осадков - 78 мм. В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение: в ночь на 14 августа также ожидаются сильные дожди и грозы.

Общественный транспорт изменил маршрут Фото: Юлия МАРКИНА

МЧС готово развернуть в Керчи 27 пунктов временного размещения, в наиболее подверженных подтоплениям районах. С небольшими перерывами в городе продолжает идти дождь.

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