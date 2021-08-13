Чтобы не было ЧП: газовые баллоны в симферопольских маршрутках проверяют

Симферопольские маршрутки проходят ТО и проверку газовых баллонов Фото: Архив "КП"

Симферопольские перевозчики, которые работают на маршрутах общественного транспорта, проходят проверку газовых баллонов в автобусах каждые три года. Об этом КП-Крым сообщила начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Волкова.

Ранее в Воронеже произошло ЧП - недалеко от остановки общественного транспорта взорвался автобус. Два человека погибли, больше 20 пострадали. Изначально сообщалось, что в транспорте взорвался газ. Но представитель перевозчика опровергнул эту версию и заявил, что все автобусы в парке работают на дизельном топливе.

В Симферополе часть автобусов работает на газовых баллонах.

- Увы, от такого случая никто не застрахован, но чтобы этого избежать, перевозчики Симферополя, которые ездят на метане, проходят каждые три года освидетельствование – отрисовку газовых баллонов. Срок службы баллонов около 20-ти лет, - сообщила Анастасия Волкова. - Есть соответствующие организации, которые проверяют все баллоны, ставят на них знаки, что прошло освидетельствование. Если находят дефекты, баллон снимается с производства.

Кроме того, все единицы общественного транспорта регулярно проходят техобслуживание в ГИБДД.

- Недавно вступил в силу закон замены белых номеров общественного транспорта на желтые. При замене транспорт тоже проходит ТО, - добавила начальник управления транспорта и связи администрации города.

Также Волкова призвала пассажиров быть бдительными и звонить на номера, указанные в салонах автобусов, если была замечена какая-либо неисправность.

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