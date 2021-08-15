«Был по пояс в воде»: Аксенов рассказал, как докладывал Путину из Керчи

Из-за сильных дождей в Керчи из берегов реки и затопили стадион и центральные улицы. Фото: Архив КП.

Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту о ситуации в Керчи, пострадавшей в результате сильных осадков. На совещании о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в субботу, Владимир Путин спросил руководителя Крыма, был ли он в Керчи и видел ли ситуацию.

- Конечно. И когда Вы мне звонили, я был по пояс в воде. Когда я Вам докладывал, там стоял как раз на Чернышевского - Жени Дудник, - ответил Аксенов.

Ливень обрушился на Керчь в минувший четверг. Менее чем за сутки в городе выпало две месячных нормы осадков. Из берегов вышли реки Восточный Булганак и Катерлез. Вода затопила оптовый рынок, рыбоконсервный завод, стадион и центральные улицы Керчи. Общественный транспорт пустили в объезд. Накануне движение по затопленным улицам было восстановлено.

17 июня Керчь уже попала под удар стихии. Тогда глава Крыма лично прибыл в город, чтобы оценить ситуацию. Сергей Аскенов проплыл на лодке по затопленным улицам и даже сам помог нескольким людям выбраться из воды. Эти кадры в июне облетели всю страну.

По словам Аксенова, сейчас в Крыму продолжает действовать режим ЧС. В целом в результате обильных осадков и вызванных ими подтоплений на полуострове пострадали 43 населенных пункта в пяти муниципальных образованиях, подтоплено 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта. Было повреждено 30 мостов и 72 километра дорог. В общей сложности пострадавшими признано 4082 человека.

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