Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 августа: Плюс 387 заболевших

За сутки от последствий коронавируса в Крыму скончались еще 12 человек. Фото: Архив КП Фото: другой источник.

За последние сутки в Крыму коронавирусом заболели 387 человек, 12 человек скончались. Такие данные приводит Министерство здравоохранения республики.

Амбулаторное лечение от COVID-19 проходят 5813 человек, в стационаре с ковидом и пневмоний находятся 3 023 человека. За сутки врачи выписали с выздоровлением 196 человек.

Всего с начала пандемии на территории полуострова выявили 65 574 инфицированных коронавирусом, за этот же период выздоровели 54 428 человек. Количество умерших с начала пандемии составляет 1 962 человека (12 – за последние сутки).

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

За 14 августа в Крыму зарегистрировано еще 387 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Из общего количества заболевших, по его информации, 320 человек самостоятельно обратились за медицинской помощью, 66 ранее контактировали с заболевшими, 1 случай завозной из-за границы.

За сутки лаборатории республики обследовали на коронавирус 4326 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 14 августа в Севастополе зарегистрированы 224 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает правительство города. 266 человек выписаны после выздоровления. Умерли пять человек в возрасте от 68 до 83 лет.

Всего в Севастополе коронавирусом заболели 23 604 человека, выздоровели 20 276 человек, 938 человек умерли.

Сейчас под наблюдением находится 701 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз у которых не подтверждён.

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