Жителям Керчи помогают выносить вещи: Еще одна улица оказалась в зоне подтопления

Жителям улицы Полевой в Керчи помогают выносить вещи на случай подтопления. Фото: Администрация керчи/Вконтакте

В Керчи в зону подтопления попала улица Полевая. Из-за непрекращающихся дождей ее могут затопить воды реки Катерлез. Сейчас возле жилых домов ведутся работы по расчистке ливневой канализации, сообщает пресс-служба администрации Керчи. Сотрудники МЧС и Росгвардии также помогают жителям выносить из домов вещи, чтобы они не пострадали.

- Помогают жителям выносить вещи в безопасное место, предупреждая их порчу, поскольку улица находится в зоне подтопления водами реки Катерлез, - сообщили в администрации.

На Полевой экстренно чистят ливневки. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

В городе снова приостановлена работа троллейбусов. Движение в районе стадиона им. 50-летия Октября перекрыто. Здесь идет откачка воды, прибывающей со стадиона. В минувшую пятницу вода затопила проезжую часть и парализовала движение транспорта.

Городские автобусы снова изменили маршруты и сейчас идут в объезд. Жителей города просят сохранять спокойствие.

По информации ЕДДС за сутки на территории двух населенных пунктов в Керчи и Ленинском районе произошло подтопление 12 частных домовладений и 26 придомовых территории.

Накануне о ситуации в Керчи президенту Владимиру Путину доложил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что режим ЧС, введенный в республике после наводнения 17 июня, сохраняется.

Повторение июньского потопа в Керчи произошло в минувший четверг. В результате обильных дождей в городе подтопило оптовый рынок, рыбоконсервный завод, а также центральные улицы, расположенные в низине, и главный городской стадион. Вода из чаши спортивной арены сильными потоками стекала в реку Мелек-Чесме. Чтобы река смогла принять большой объем воды, ее русло в спешном порядке углубляли и чистили спецтехникой.

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