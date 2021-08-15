Разрушительный циклон может вернуться в Крым

Мезоциклон "Зарема" набрал воды в Черном море. Фото: wikipedia.ru

Метеорологи не исключают, что мезоциклон «Зарема», который бушует на юге России, еще может вернуться в Крым. Гигансткий вихрь набрал воды в необычайно теплом в этом году Черном море. Но сейчас он переместился на сушу, напитываться водой ему негде, и он постепенно ослабевает, сообщают «Вести Крым» со ссылкой на ведущего метеоролога Гидрометцентра России Марину Макарову.

-Интенсивные дожди падают за короткий промежуток времени и вода не успевает впитаться в землю, уйти. Поэтому возникают, как называют их метеорологи, быстро разливающиеся наводнения, — сказала учёный.

Однако спрогнозировать дальнейшее движение циклона сложно, поэтому вполне возможно, что у полуострова ещё будет свидание с «Заремой».

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