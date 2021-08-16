Керченский полуостров в плену у стихии: Очевидцы сообщают о поднятии уровня воды в реках

Вода из переполненного ставка под Керчью устремилась в реку, бегущую в сторону городских окраин. Фото: скрин из видео Елены Якимовой.

Не успела Керчь прийти в себя после пятничной стихии, как к вечеру воскресенья дождь снова усилился. По сообщению очевидцев, дождевая вода переполнила ставок в селе Бондаренково и хлынула в сторону Керчи, смыв дорогу, ведущую к грязевым вулканам. Видео, на котором бурлящий поток, вливаясь в реку Восточный Булганак, направляется в сторону городской черты, появилось в социальной сети.

- Пруд в селе Бондаренково переполнился водой, стекающей с окрестных балок. Вода размыла небольшую дамбу, по которой проходила грунтовая дорога на долину вулканов, и устремилась по оврагу в речку Восточный Булганак, - отметила автор видео Елена Якимова.

Восточный Булганак – та самая река, которая в минувший четверг затопила керченский оптовый рынок и рыбоконсервный завод. Ее истоки расположены на внутренней гряде Крымских гор. Обычно с лета по осень река полностью пересыхает. Но аномальные дожди в августе этого года сделали ее полноводной. В районе овощного рынка русло реки поросло камышом и кустарником – это стало одной из причин подтопления.

В воскресенье коммунальные службы Керчи устраняли последствия разлива другой маловодной реки - Катерлез, которая перед этим затопила стадион 50-летия Октября. Возле частного сектора по улице Полевой шла расчистка ливневок, жителям домов помогали выносить в безопасное место мебель и необходимые вещи. Параллельно продолжалась откачка воды с затопленного стадиона. Его поле еще остается в воде, сам стадион после наводнения требует ремонта.

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